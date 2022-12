Maruša: Nas so učili, da smo bolj prijazni

Oddaja Vrtnice in vino je na sporedu vsako soboto in nedeljo po oddaji Sanjski moški na POP TV oziroma že dan prej na VOYO

Arijanna je prespala z Blažem, posnetek njunega jutra pa je razočaral komentatorje. "Kaj pa to, Arijanna?" se je spraševala Eva, Janu se je zdelo, da bi se morala 'požličkati'. Maruša je šla korak dlje in kar z daljnogledom pogledala, kaj Arijanni v posteljo nosi Blaž.

Ob tem, ko je Kristina dobila vabilo na zmenek, so bili vsi komentatorji veseli. "Tu bo pa najlepša čudovita noč," je predvideval Luka. "Fantastično," je dodala Eva. "Če bi Arijanno sem povabil, bi se 'poklopila', po drugi strani pa bi verjetno tekmovala," je dodal Jan. Vsi pari so ugotavljali, da je med Kristino in Blažem prav posebna energija. "Prelep zmenek," je dodala Ajla. "Prav uživata," se je strinjala Nuša. Vse komentatorke, Eva, Ajla, Nuša in Maruša, so opazile tudi Kristinino bujno oprsje. Komentatorji so se dobro nasmejali, ko je Kristina Blaža pohecala, da ne bo z njim preživela noči.

Blaž je v Sanjskem moškem na pogovor povabil Hano. "To je brez veze," je izjavil Maruša. Ajla in Nuša sta ocenili, da je Hana v šovu le zaradi samopromocije.

Nejc je puncam razkril, da bodo šov morala zapustiti kar štiri dekleta. "Ja, ful dobro," se je odzvala Nuša. "Tina, Pia, Žana – to bo vse šlo," je bil prepričan Jan.

Žanina izjava, da se počuti kot izmeček, je presenetila komentatorje. "Izbral je tiste, do katerih je čutil privlačnost. Ne more pričakovati, da bo z vsako," je bila začudena Maruša. "On je kriv. Zakaj pa je dal toliko zmenkov Arijanni – kriv je on," je bila vztrajna Eva.