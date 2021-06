Maruša o iskricah med Gregorjem in Mary: Tukaj boš težko kaj prižgal

Komentatorji so dvomili, da se bo med Sanjskim moškim in Mary Ševo prižgala kakšna iskrica, zato so bili zelo presenečeni nad poljubom. Ajla in Nuša sta bolj navijali za Ano, ki ji je uspelo dobiti vrtnico in strastne poljube.

Komentatorji iz Vrtnic in vina so občudovali Mary, ki se je zelo lepo uredila za zmenek s Sanjskim moškim Gregorjem Čeglajem. Le Nuša je bila direktna: “Domov jo pošlji.” Ajla pa se je jezila na ostala dekleta, ki so se prepirala med seboj: “One se kregajo med sabo, namesto da bi se borile zanj.”

Nuša je bila malce utrujena po naporni praksi.

Ko je Marko Vozelj izrazil upanje, da bo s svojo pesmijo med Gregorjem in Mary prižgal iskrico, je Maruša povedala: “Tukaj boš težko kaj prižgal, kajti Gregor se Mary boji.” Zato se je njej in Luki skoraj zaletelo, ko jo je Sanjski moški poljubil. Ajla pa je bila prepričana, da ga je zaneslo zaradi romantične glasbe. Komentatorjem je bilo všeč, ker je Gregor na zmenek z Ano pripeljal svoja prijatelja. Ajla in Nuša sta bili razneženi ob Aninem odgovoru, da bi z Gregorjem imela zelo lepe otroke, medtem ko je bila Bojana kritična, češ da bi se lahko domislila boljšega odgovora. Bojana je bila razočarana, tudi ko se je Ana namesto za poljub odločila za vrtnico, Luka, Ajla in Nuša pa so razumeli njeno odločitev. Ko sta se Gregor in Ana kmalu zatem še poljubila, so bili navdušeni, kar pa ni veljalo za Milico in Bojano. Milica: “Kakšno napako narediš v hipu.”

Milica je Bojani prinesla šopek rdečih vrtnic.

Ajla in Nuša sta bili znova razneženi, ko je Laura povedala Gregorju, da ga pogreša, ko ga ni zraven. Maruša pa: “Joj, kako bo ona razočarana, če bo šla.” Prepričana je namreč, da se je Laura zaljubila do ušes. Luka je dobil občutek, da se zgodba med njima končuje, Bojana pa se ni bala za Lauro, saj se bo po njenem mnenju pred njo poslovilo še nekaj kandidatk. Maruša in Luka sta si oddahnila, ko je Gregor zadnjo vrtnico namenil Mary, Ajla in Nuša pa sta se jezili. Nuša: “Pa to ni prav!” A se je Ajla hitro potolažila: “Saj gre Mary naslednji vikend domov.”

Maruša in Luka sta nazdravila Mary.

