Mary bo izdala skrivnost sotekmovalke, razburil bo tudi napovedan prihod novih deklet

Zvečer pa bo gospod Sanjski svoje lepe rožice razvajal na romantični večerji. A vzdušje bo v hipu pokvarila Mary , ki bo izdala skrivnost svoje sotekmovalke. Ana bo šokirana: "Podla igra." Carmen pa ji bo očitala: "To pa zdaj ni bilo pošteno od tebe."

Na poti so nova dekleta ...

Napeto bo tudi v hotelu v Portorožu, saj bodo tekmovalke dobile pismo, nato pa še video sporočila neznanih deklet. Laura: "Kdo so te ženske? Kaj bi one rade?"Odgovor je seveda na dlani oziroma kot je povedala nova tekmovalka Lea:"Zdaj, ko vem, kdo je Sanjski moški, grem do zmage."Laura: "Draga Lea, ne piše se ti nič dobrega."