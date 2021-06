Mary je ostala brez vrtnice, Gregorju se je zdela preveč hladna

Tjaša je na zmenku s Sanjskim moškim izkusila morda najlepši trenutek v svojem življenju. Hladen tuš pa je doživela Mary, ki ji Gregor na ceremoniji ni podaril vrtnice, saj se mu zdi ‘najbolj hladna ženska na svetu’.

Preden je prispelo vabilo na zmenek, je med dekleti zavrelo. Laura je zagovarjala Polono, ki bi si po njenem mnenju zaslužila vabilo na zmenek, Mary pa jo je med govorom ustavila. Laura se je jezila: “Mary, če misliš, da te bo to rešilo danes, da gre Tjaša domov ali Polona, se motiš.” Mary je še očitala, da je nezrela za svoja leta, ta pa je povedala: “Jaz se pred kamero ne mislim sramotiti.” Laura je kasneje izjavila, da bi se je lotila, če je ne bi ustavila Polona.

icon-expand Polona je morda preprečila fizični spopad. FOTO: POP TV

Napetost je presekalo vabilo na zmenek, v katerem je pisalo: “Pogosto premišljujem, kam pluje najina barka. Si že predstavljam tvoje zlate lase, kako plapolajo v vetru.” Sanjski moški je na zmenek je povabil Tjašo, Polona pa se je spraševala, zakaj ima novinka prednost pred njo. Razmišljala je tudi o tem, da bi zavrnila vrtnico, saj ni želela čakati v nedogled.

icon-expand Dekleta so si želela, da bi se Tjaša vrnila v Francijo. FOTO: POP TV

Gregor je pojasnil, da Polone ni povabil na zmenek, saj se mu zdi zelo zagrenjena. Gregor: “Ne vem, kako bi se lahko sprostila poleg mene.” Povedal je, da ima že vse od prvega dne željo, da bi bolje spoznal Tjašo. Gregor: “Se mi zdi, da je taka punca, ki bi si jo lahko predstavljal v svojem življenju.” Presenetil jo je z romantično vožnjo z barko, na kateri so ju pričakali peneče vino, sadje in udobne blazine.

icon-expand Romantika na valovih. FOTO: POP TV

Med pogovorom sta Gregor in Tjaša ugotovila, da poznata isto osebo. Njena mala sestrična Nastja je njegova sodelavka in le nekaj mesecev pred snemanjem ji je pokazala njegovo fotografijo. Takrat sta bila namreč oba samska in bi se lahko spoznala, a se je Tjaša odpravljala v Francijo. Sedaj jo je imel poleg sebe. Gregor: “Kakšna neverjetna usoda.” Navdušilo ga je, ker ni bila prav nič zadržana in je bila povsem iskrena do njega. Omenila mu je, da so njene tekmice v šovu zahrbtne, in dodala, da ženske niso prijazne druga do druge, zato tudi nima veliko prijateljic. Po nizu poljubov na valovih jo je Gregor peljal na sprehod po plaži. Našla sta steklenico z listom papirja, na katerem je bilo v francoskem jeziku zapisano vprašanje, ali sprejme vrtnico. Za Tjašo je bil to morda najlepši trenutek v njenem življenju, opisala ga je kot pravljičnega.

icon-expand Morda najlepši trenutek v Tjašinem življenju. FOTO: POP TV

Ostala dekleta niso mogla verjeti, da je Tjaša z zmenka prišla z vrtnico. Potem ko je razložila, kaj vse je doživela, ji je Laura pod nos vrgla zavijanje z očmi in kazanje hrbta. Tjaša ni ostala tiho: “Zakaj me zdaj napadaš tu? Se bolje počutiš? Daj, daj ven iz sebe.” Ko je prišel Gregor, je opazil, da je Tjaša slabe volje.

icon-expand Gregor je opazil, da je Tjaša slabe volje. FOTO: POP TV

Preden je Gregor uspel Tjašo odpeljati na samo, ga je prehitela Nina Radi. Povedala mu je, da ji je vrtnico podaril na obletnico njene operacije raka na materničnem vratu. Takrat se je ustrašila, da ne bo mogla imeti otrok, a na srečo ni bilo tako. Njen namen je bil, da bi jo Gregor spoznal takšno kot je in jo razumel. Nina: “Da me mogoče sprejme takšno kot sem.”

icon-expand Nina Radi je Gregorju zaupala, da ima za seboj bitko z rakom. FOTO: POP TV

Nato je Gregor na pogovor le uspel odpeljati Tjašo in ko sta se objela, je med dekleti završalo. Tjaša mu je takoj povedala, da jo je Laura napadla. Dodala je, da se je ta dan imela zelo lepo in da ji tega ne more nihče vzeti. Gregor ji je svetoval, da naj se ne zmeni za ostala dekleta. Gregor: “Ti veš, kaj imava midva.” Dekleta pa so medtem komentirala, da je sama kriva za nastalo situacijo.

icon-expand Prizor, ki dekletom ni bil najbolj všeč. FOTO: POP TV

Gregor se je želel pogovoriti še z Anjo, ki se mu je zdela preveč mirna in odsotna. Gregor: “Mogoče se ta energija preveč umirja.” Povedala je, da ne želi siliti v ospredje in se pretvarjati. Prvič je dobila občutek, da morda ne bo dobila vrtnice.

icon-expand Gregorju se je zdelo, da se energija med njim in Anjo preveč umirja. FOTO: POP TV

Opogumila se je tudi Polona, ki jo je seveda zanimalo, zakaj še ni dobila vabila na zmenek. Polona: “Malo sem zmedena. Ne vem, ali me sploh hočeš spoznati ali ne, ali ima sploh smisel, da čakam tukaj.” Gregor ji je iskreno povedal, da je bila na skupinskih zmenkih slabe volje, nekako odsotna, in ni pokazala, da jo on sploh zanima. Skrbel ga je tudi njen temperament oziroma eksplozivnost. Povedala je, da je samozavestna in zgovorna, a ne v takšni gneči deklet, in zaključila: “Upam, da bo najin zmenek hitro prišel, ker jaz sem res že neučakana.” Gregor pa je dodal: “Kdor čaka, dočaka.”

icon-expand Polona je Gregorju naravnost povedala, da pričakuje vabilo na zmenek. FOTO: POP TV

Tudi Mary se je želela pogovoriti z Gregorjem. Zanimalo jo je, kako se je imel na zmenku z njo, kajti na ušesa ji je prišlo, da bi takrat z njim morala iti Ana, saj da je nastopala v videospotu Marka Vozlja. Gregor jo je ustavil, češ da je odrasla ženska, da sploh ni vedel, da bo na zmenku Marko, niti tega, da je Ana nastopala v njegovem videospotu. Mary je pojasnila, da mu je želela dokazati, da nima težav s komunikacijo. A Gregor ni videl težave v komunikaciji, pač pa v tem, da se mu ne odpre in ne pokaže pravega zanimanja zanj. Mary se je branila, češ da potrebuje več časa, Gregor pa ji je povedal, da se mu zdi “najbolj hladna ženska na svetu”.

icon-expand Sanjski moški ob Mary ni začutil nobene topline. FOTO: POP TV

Laura, Pia in Tjaša so bile na ceremoniji vrtnic varne, kmalu so si oddahnile tudi Kaja, Anja, Nina Radi, Ana in Nina Savnik. Zadnjo vrtnico je namenil Poloni, kar je pomenilo, da se mora Mary posloviti. Mary: “Želim ti vse dobro iz srca. Upam, da najdeš to kar iščeš in si zaslužiš.” Gregor ji je odvrnil: “Super punca si, tudi jaz tebi želim vse naj naj in vem, da boš našla to kar iščeš.” Pred slovesom je še povedala: “Malo sem presenečena, ampak življenje je tako nepredvidljivo ... Tako se je moralo zgoditi, ni mi namnejeno in življenje gre naprej. Jaz bom pa tudi našla svojo srečo, sem prepričana v to.”

icon-expand Mary ni dobila vrtnice. FOTO: POP TV

Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.