Mary: Pri mojih letih se ne zagreješ ob lepih besedah in videzu

Mary Ševo pravi, da se Gregorju Čeglaju ni mogla predati po tako kratkem času in ob toliko drugih dekletih, zato njegova ocena njenih čustev oziroma njihovega pomanjkanja zanjo ni realna. Šokirana pa je bila, ker je izpadla pred dekleti, ki po njenem mnenju niso niti približek njegove potencialne življenjske sopotnice.

Sanjski moški Gregor Čeglaj se je na tokratni ceremoniji vrtnic poslovil od tekmovalke, ki je med prvim srečanjem nanj naredila morda najgloblji prvi vtis. Toda v nadaljevanju se je njegova očaranost razblinila in med njunim zadnjim pogovorom je izjavil, da se mu Mary Ševo zdi "najbolj hladna ženska na svetu". Na vprašanje, kako se je počutila ob teh besedah, Mary odgovori: “Te besede me niso niti malo prizadele, presenetilo pa me je, da lahko ocenjuješ čustva nekoga, ki ga poznaš tako kratek čas, obenem pa imaš poleg še toliko drugih punc, ki se borijo za tebe, in pričakuješ, da se ti nekdo popolnoma preda ... Žal se pri mojih letih ne ‘zagreješ’ ob lepih besedah in videzu, ampak je potrebno nekaj več.”

Primanjkljaj topline s svoje strani, ki je zmotil Gregorja, pripisuje tudi temu, da ji enostavno ni spodnesel tal pod nogami. Mary: "Ob njem se očitno nisem mogla dovolj sprostiti, saj verjetno je bilo čutiti neko nepristnost. In samo ob človeku, ki je pristen in realen, se lahko dobesedno tudi sprostiš ... Očitno sem ena redkih, ki ne odprem svojega srca kar vsakemu, ki ga poznam kratek čas. Žal bo vedno tako in se bom odprla samo moškemu, ki me bo sprejel, cenil, spoštoval takšno, kakršna sem!" Ob njenem slovesu je bila najbolj razočarana Nina Radi, ki se je zelo navezala nanjo, zato ni mogla zadržati solz. Mary: "Nina je nekako najbližje mojim letom in zato sva si tudi veliko zaupali in delili življenjske zgodbe, vesele in malo manj vesele. Zelo sem vesela, da so me punce sprejele takšno, kakršna sem, in ponosna sem, da sem bila njihova ‘predsednica klana’ (smeh)."

Na dan njenega slovesa sta se še zadnjič besedno spopadli z Lauro. Mary pravi, da ni bila prav nič presenečena, ker je Mariborčanka ostala, sama pa se je morala posloviti. Mary: "Ne, nisem bila začudena, ker sem od začetka vedela, da je to vse skupaj malo ‘zgrešeno’, saj so odhajale punce, ki so bile veliko bolj primerne za nek ‘šov na nivoju’. Sem pa bila šokirana, ker sem izpadla pred določenimi puncami, saj po mojem mnenju niso niti približek njegove življenjske sopotnice." Na vprašanje, katero dekle ni primerno za Gregorja in katera bi bila tista prava zanj, odgovori: "Upam, da bo izbral pametno. Favoritk je več in res jih je nekaj, ki so resnično zlate punce. Definitivno pa Polona ni primerna za njega, saj je res premlada. Naj uživa še malo." Mary je ob slovesu od Gregorja napovedala, da bo zagotovo našla svojo srečo. Pa jo je že oziroma ali je v njeno življenje prišel drug sanjski moški? Mary: "Srečo najdeš, ko to najmanj pričakuješ. Vsak dan si moraš narediti srečen. Ljubezni se ne išče, ljubezen se zgodi. Zaenkrat ostajam ‘srečno’ samska (smeh)."

