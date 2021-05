Mary: V meni je veliko ljubezni, ki sta mi jo dala moja zlata starša

Mary Ševo je v zadnjih oddajah Sanjski moški Gregorju Čeglaju pokazala svojo čustveno plat. Spomini na težko življenjsko preizkušnjo so zanjo še vedno boleči, a bolj kot njena dobrobit sta zanjo pomembna njena starša.

Mary Ševo od samega začetka velja za močno, odločno in direktno žensko. Zato je kar nekaj deklet v šovu izjavilo, da mednje vnaša negativno energijo. Mary: "Ljudje smo si precej različni in nekaterim ne želim biti podobna in zanje ne želim trošiti svoje energije. Preprosto ne želim imeti 100 prijateljev, ampak samo tiste prave. Zame je pomembno samo, kako name gledajo ljudje, ki me poznajo in me cenijo. Za take ljudi, ki jim nisem všeč, mi je pa čisto vseeno, kaj si mislijo."

icon-expand Mary je pokazala svojo čustveno plat. FOTO: POP TV

Toda v zadnjih oddajah Sanjski moški se je razkrila tudi nežna plat odločne Kranjčanke. Nanjo je najprej spomnila psihološka astrologinja Teodora Erhatič, ki je povedala, da ima Mary za seboj težke življenjske preizkušnje, zaradi katerih je izgubila svojo milino. Nedolgo zatem je na zmenku z Gregorjem Čeglajem nepričakovano potrdila, da je zaradi propadlega posla ostala brez vsega. Pot iz finančnega brezna si je utrla sama in z delavnostjo. Opravljala je dve službi, da je splezala na zeleno vejo, in za zdaj se je morala odreči svojim sanjam. Mary: "Za seboj imam res malo težke trenutke in sem zaradi tega morda res malo bolj zaščitniška do sebe, saj me je moja dobrota precej stala. Morda sem izgubila to mojo toplino v smislu, da se težko predam osebi, ki je ne poznam dobro, in težko zaupam. Vseeno pa verjamem v to, da ko srečaš pravo osebo, ki te razume in ki je enako močnega karakterja, da je to na dolgi rok lahko zelo uspešno, kajti v meni je veliko ljubezni, ki sta mi jo dala moja zlata starša. Zaradi njiju sem, kar sem!"

icon-expand Mary Ševo: "V meni je veliko ljubezni." FOTO: POP TV

Njena starša živita v tujini in oddaje ne spremljata, zato še danes ne vesta, kako težko obdobje ima za seboj. Mary pravi, da sta ji sicer vedno pomagala in ji stala ob strani: "Ker pa ne živimo skupaj že precej let, ju nisem želela obremenjevati z mojimi problemi, saj bi mi bilo zaradi njiju še toliko težje. Starša sta zame sveta in za njiju bi dala vse! Najbolj pomembno je, da sta onadva v redu, potem pa jaz."In tudi če bi izvedela, da jima ni zaupala svoje stiske, je ne bi kregala:"Nikakor ne, jaz sem njuna najmlajša hči (smeh)." Sanjski moški bo na sporedu spet vnedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.