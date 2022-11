Maša se po Sanjskem moškem ukvarja z nakupom nepremičnine.

Jaz že zelo dolgo vem, kakšnega moškega rabim ob sebi in me ta izkušnja ni naučila popolnoma ničesar novega. Rabim moškega v pravem pomenu besede. Moškega, ki je ambiciozen in ima jasno zastavljene cilje v življenju in na tem tudi dela, to je moški, ki ve, kaj hoče in to tudi dobi. Želim si, da bi bila eden drugemu v podporo in eden drugemu pomagala, da bi skupaj ustvarila svoj imperij.

V zadnji oddaji si komentirala, da se je končno začelo dogajati. Kakšno je nasploh vzdušje med dekleti?

Dekleta smo se v bistvu presenetljivo dobro razumela. Seveda je bilo vseeno veliko obrekovanja, pretvarjanja in podobnega, ampak je vse to le šov in tekmovanje in je razumljivo, da dlje kot traja, več napetosti je, sploh ko so v igri ljubosumje in čustva.

Kako ste sicer punce preživljale dneve v dvorcu, kjer ste bivale?

Punce so čez dan predvsem spale (smeh) ... Jaz pa nisem vedela, kaj naj sploh počnem, res mi je bil dolgčas. Sem oseba, ki zelo malo spi in sem kar malo hiperaktivna. In če se nič ne dogaja, mi postane res zelo mučno dolgčasno. Navajena sem, da imam vedno natrpan urnik, sem vedno aktivna, vedno nekaj počnem, da vsak dan izkoristim maksimalno, zato je bila to zame v bistvu najhujša stvar v dvorcu oziroma šovu. Torej sem vse dneve ležala zunaj na travi in reševala križanke, ki mi jih je dala Pia B. In ko se je končno kaka Trnuljčica prebudila, sem bila čisto vesela, da se mi je končno katera pridružila (smeh). Smo pa imele v dvorcu tudi savno in jacuzzi in smo ju kar pridno uporabljale.

Kaj ti je s snemanj najbolj ostalo v spominu?

Zagotovo mi je najbolj ostal v spominu prvi dan. Tega nikoli ne pozabiš. Ko prvič zakorakaš v šov in ko se praktično zaveš, da se tukaj zdaj vse sploh zares začne ... Uf, to je res zelo dober občutek.