Luka: Med vama je pa že toliko iskric preskočilo, da ne vem, kaj bi ti rad

Komentatorji iz Vrtnic in vina so si pozorno ogledali druženja Gregorja Čeglaja s tremi polfinalistkami in njihovimi družinami. Medtem ko je Bojana v Kaji videla zmagovalko, je Nuša vztrajala pri svojem: “Ne! Tole si samo pogledaš, pa meni tule piše ne.” Maruša si ni predstavljala, da bi na svojega Luko skočila tako kot je Kaja skočila na Gregorja. Maruša: “Že dolgo nisem takole.” Luka: “In še dolgo ne boš.” Ko sta se Gregor in Kaja potila v fitnesu, je Nuša izjavila: “Jaz nič ne delam, pa mi je že vroče.” Maruša pa se je bala, da bo Kaja Gregorja tako izmučila, da se bo pri njenih domačih samo še zvrnil na kavč. Komentatorji so občudovali Kajino resnost in zrelost, njen oče pa se je Nuši in Maruši zdel zelo čeden. Ajla je komentirala, da se Gregor pri njej doma ne bi znašel, saj jih je dvajset: “Preden bi on vse spoznal, bi rekel: “Hvala lepa, adijo.””