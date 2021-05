Milica bi za Sanjskega Gregorja izbrala posebna oblačila

Komentatorji iz Vrtnic in vina so se vživeli v kuharski in stilski izziv, ki ju je Gregor Čeglaj pripravil za dekleta. Milica je imela dodelano predstavo o tem, kako bi ga oblekla sama, težavo bi ji predstavljal le izbor prave konfekcijske številke.

Komentatorji iz Vrtnic in vina so se pripravili, da bi pozorno opazovali Tjašo, za katero je Laura v prejšnji oddaji Sanjski moški izjavila, da naj bi bila kača. A se je njihova pozornost hitro preusmerila na kuharsko tematiko tokratnega skupinskega zmenka. Maruša je izjavila: “Jaz še zmeraj mislim, da mora ženska znati kuhati ... Zato da poskrbi za družino." Luka: “Če ti ne bi znala kuhati, kaj bi jedli? Nič.” Nakar sta se le spomnila na hrenovke, jajca in palačinke.

icon-expand Maruša je Luko mimogrede podučila o kulinariki. FOTO: POP TV

Nuša je predlagala, da bi dekletom zaupala nekaj kratkih receptov. Bojana se je spomnila, da je bilo včasih zelo pomembno, da je ženska morala znati kuhati. Milica se je strinjala: “Mi smo že kot otroci morali. To je dejstvo.” Ko je Maruša slišala, da bodo dekleta pripravljala 'brunch', se je spraševala: “A ni to malica po slovensko? Zakaj imamo zdaj kar brunch po novem v Sloveniji? Meni gre to na živce.” Nuša in Ajla sta ugotavljali, da bi se morala dekleta pred kuhanjem dogovoriti, kaj bodo pripravljala. Nuša: “Se vidi, da ne gledajo MasterChefa.” Luka pa je razumel Polono, ki je bila zaradi kritične Nine Radi zelo slabe volje: “Karkoli je naredila, ni bilo prav.”

icon-expand Milica bi Gregorju nadela metuljček ali kravato ter očala. FOTO: POP TV

Ajla in Nuša sta se nato jezili na Kajo in Anjo, ki sta se pogovarjali o Lauri. Ni se jima zdelo prav, ker sta se norčevali iz nje. Povedali sta, da jima Laura postaja všeč, Nuša je še dodala: “Mogoče se je punca res malo zaljubila.” Luka pa je mnenja, da se je za Gregorja poleg Laure zelo zagrela tudi Nina Radi. Ko so slišali, da bosta Tjaša in Ana morali obleči Gregorja Čeglaja, ne da bi poznali njegovo konfekcijsko številko, je Milica izjavila: “Približno tako, kot da bi moral zdajle nedrček kupiti eni ali pa obema.” Nuša: “Ja malo ga boš pošlatala, pa bo. Saj ti si ga že zadnjič hotela.” Zadnji stavek je bil namenjen Ani, ki je Gregorja med večerjo v Logarski dolini poskušala zmesti z dotiki pod mizo.

icon-expand Nuša se je jezila, ker Gregor za zmenek ni izbral Ane. FOTO: POP TV

Sicer bi Milica Gregorja oblekla v srajco s kratkimi rokavi s kravato ali metuljčkom, nadela bi mu tudi očala. Zato ji Anin izbor ni bil najbolj všeč, medtem ko sta Korošici zaploskali Ajla in Nuša, a je slednjima bil všeč tudi Tjašin izbor. Le Milica in Bojana sta na koncu pravilno napovedali, da se bo Gregor odločil za oblačila, ki jih je izbrala Tjaša, Nuša pa se je jezila, ker se ji to ni zdelo pošteno. Jezila se je tudi, ker so dekleta napadla Tjašo, ko je ta prišla z zmenka. Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.