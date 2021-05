'Če bi druga ženska osvajala mojega moškega, bi imela nos do Beograda'

Nuša je povedala, da bi znorela, če bi katero dekle njenega moškega osvajalo tako, kot je natakarica osvajala Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja. Milica pa je bila iskrena, da bi z zmenka odšla z zelo dolgim nosom.

Milici in Bojani se je Gregorjeva ideja, da na tri identične zmenke povabi tri različna dekleta, zdela odlična. Povedali sta, da bi sami brez težav zamenjali pnevmatiko, Bojana pa se je vprašala, kako bo z dekleti: “Pri njihovi starosti, pa pri njihovih nohtih?” Nušise je zdelo smešno, ker dekleta niso ugotovila, da je s pnevmatiko vse v redu: “Če je kaj narobe z gumo, se to vidi.” Ajla pa ni verjela Mary, ko je ta izjavila, da se ob Gregorju počuti varno, saj se ga je držala kot klop. Čudno se jima je zdelo, ker nobena ni reagirala na osvajalske poteze natakarice. Nuša: “Jaz bi znorela. Kaj ga 'šlataš', glej ga?! Jaz bi se s 'ketne' dala.” Milica na Bojanino vprašanje, kako bi reagirala v podobni situaciji: “Po mojem bi imela nos do Beograda.”

icon-expand Milica bi s podobnega zmenka odšla z zelo dolgim nosom. FOTO: POP TV

Maruša je sočustvovala z Mary, ko je ta pripovedovala o propadlem poslu, Nuša pa je menila, da bi morala trgovino odpreti na Vranskem, pa ne bi bilo težav. Bojana se je čudila, ker je tekmovalka končno pokazala svoja čustva: “Mary, Mary joka. A ti to vidiš?” In dodala še: “Tista Mary, ki se kaže navzven, je krinka. To je prava Mary.” Ajla se je razburila, ko je slišala za Sandrine težave: “Da bi bila jaz v šovu, pa da bi ena čez mene govorila ... Bi prijela vazo, pa bi ji jo v bučo zabrisala.” Nuša je bila presenečena in se je odmaknila na drug konec kavča. Komentatorji so sicer začutili Sandrino jezo, le Bojana je izjavila: “Ne razumem, kaj ji ni jasno. Ali niso punce tu zaradi njega? Naj bi bile–ne pa za promocijo in ne vem še za kaj.”

Ko je Lara povedala, da noče svojih otrok, je Ajla napovedala: “Ti greš danes domov.” Milica je dodala, da pozna veliko žensk, ki razmišljajo enako kot ona. Ko je Leazavrnila vrtnico, je Luka izjavil: “Legenda.” Nuša pa ji je zaploskala: “Bravo, bravo. Pošteno.” Ko pa vrtnice ni dobila Lara, je Maruša izjavila: “O, škoda, Lara, pa sem te hotela še malo gledati.” Čudili so se, ko so slišali dekleta govoriti o Tjaši in njenem značaju. Napovedali so, da bodo odslej zelo pozorni nanjo.

icon-expand Detektiva Luka in Maruša FOTO: POP TV

Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.