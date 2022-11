Monika: Če bi lahko kaj spremenila, bi spremenila moj zmenek

Simpatična, umirjena, prizemljena, a iskrena in zabavna. Tako bi lahko s petimi besedami opisali Moniko Slapnik, ki je zadnja zapustila šov Sanjski moški in se že podaja novim izzivom naproti. O svojih občutkih, doživljanju šova in odnosih je nekaj besed izmenjala tudi z nami.

Pia je izjavila, da te je Blaž v šovu puščal iz usmiljenja ... tvoj komentar? Vsak ima svoje mnenje in vsaka punca je drugo videla v svoji luči ter si ustvarila svoje mnenje. Če je bilo to Piino mnenje, ga seveda sprejemam, saj je ona to tako videla. Kakšen je bil v resnici odnos med vama z Blažem? Mislim, da sva z Blažem preživela zelo premalo časa skupaj, da bi lahko ustvarila nek odnos med nama. Ko pa sva preživela čas skupaj, pa so bile neprimerne okoliščine, recimo najin zmenek, da bi ga lahko spoznala, tako kot so ga moje sotekmovalke - na samem in v dvoje, kajti na mojem zmenku nisva bila sama. Kako si se počutila, ko nisi prejela vrtnice? Kot sem omenila že v izjavi v oddaji, na vrtnico niti pomislila nisem do takrat, ko sem jih videla za Blažem v vazi. Po eni strani me je malo presenetilo, ker sem bila prva, ki vrtnice nisem dobila, po drugi strani pa sem Blaža popolnoma razumela, ker tudi sama nisem čutila neke velike povezave.

Kakšne vezi pa ste stkale z dekleti? Z vsemi dekleti sem se razumela, nikoli nisem imela nobenega konflikta z nobeno punco. Vsaka je posebna in vsaka ima svoj čar. Z nekaterimi sem se razumela bolj ter imela tudi malo bolj globoke pogovore, ker sem začutila, da lahko njim malo bolj zaupam. Suki je bila zelo žalostna, ko si se poslovila ... Suki pa je res ena posebna punca, njena energija bi vsakega dvignila en nivo višje in sem vesela da sem jo spoznala. Imaš mogoče favoritko? Nimam favoritke. Zmagala bo punca, ki se bo Blažu najbolj dopadla oziroma se bo z njo najbolje razumel ter čutil neko povezavo. Upam pa, da bo ta povezava obojestranska.

V šovu si delovala zelo 'prizemljena' in umirjena. Kakšna je Monika nasploh v življenju? Sem človek, ki mu družba zelo veliko pomeni. Odvisno je samo, kakšna je ta družba. In pri puncah sem videla, da smo si vse dejansko zelo različne in s tem ne mislim nič slabega - ravno nasprotno, lepo je biti tudi v obratni smeri, da vidiš kako deluješ z različnimi ljudmi. Monika na splošno v življenju je vesela, nasmejana punca, ki rada uživa življenje. Zdelo se je, da tvoja prava vesela narava v šovu nekako ni uspela priti do izraza. Kaj je razlog? V šovu na splošno mi je bilo super, bila pa je nova izkušnja,okoli mene novi ljudje, novo okolje in mislim, da je vse to skupaj nekako razlog. Okrog sebe sem imela kar naenkrat neznane punce in okolico, ki mi je čisto neznana. Kot sem že omenila, smo si punce zelo različne in to se je nekako poznalo. Vsi imamo v življenju ljudi, družbo, ki nam je podobna, se ukvarja z nečim s čimer se tudi mi, počnemo nekaj kar nas povezuje, tam pa se mi zdi, da nobena punca ni bila podobna meni in ni imela podobnih interesov. Zaradi tega se nisem mogla sprostiti kot bi se lahko. Si morda pogledala pretekle oddaje? Te je kaj presenetilo? Ja, presenetilo me je edino to, kako smo dejansko punce dobile različne zmenke.

Bi torej kaj spremenila, če bi lahko zavrtela čas nazaj? Če bi lahko kaj spremenila, bi spremenila moj zmenek. Zakaj? Namen je bil res lep, ampak izpadlo je čisto drugače. Druge punce so imele romantičen zmenek v dvoje, jaz sem dobila zmenek, kjer sem kuhala, likala, spoznavala Blaža in starejši zakonski par, namesto da bi spoznavala samo Blaža, tako kot ostale sotekmovalke. Seveda mi ni bilo težko skuhati ter likati za starejši par, samo nisem videla povezave oziroma razloga, da sem jaz dobila tak zmenek in to z dvema osebama, ki sta tudi Blažu dejansko neznana. Da bi bili v sorodu ali v kakršni koli povezavi, bi bilo vsaj malo smiselno. Bi se še kdaj vrnila pred televizijske ekrane? Najverjetneje ne, ampak rekla bom samo, da nikoli ne reci nikoli. Kakšni so kaj odzivi tvojih bližnjih? Moja družina lahko rečem samo, da je ponosna name. Kljub temu, da sem bila postavljena v nekaj novega, sem se odlično izkazala in se nisem delala , da sem nekaj, kar nisem. Doma pravijo, da so name ponosni in me imajo radi točno tako kot sem. Za fanta pa pravijo, da se bo že našel pravi, ko bo čas za to.

Načrti za v prihodnje? Zdaj vsaj ne kuham, ko odgovarjam na to vprašanje. (smeh) Imam veliko načrtov, v življenju imam rada izzive in nove stvari. En cilj je definitivno letos diplomirati in se naprej vpisati na magisterij. Sem pa tudi človek, ki zelo nerad planira stvari, kar pomeni, da ko se mi neka priložnost v življenju ponudi - jo zagrabim in izkoristim. Tako, da bomo videli, kaj ima življenje zame še pripravljeno. Bi še kaj dodala? Glede šova bi rada poudarila samo še to, da ne glede na vse mi ni žal za to izkušnjo. Iz vsake stvari se naučiš nekaj novega in za to izkušnjo sem hvaležna svoji sestri, ki me je prijavila, sama se namreč nikoli ne bi.