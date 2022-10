Monika Slapnik: Ponosna sem, da prihajam iz kmečke družine

23-letna Monika je tekmovalka Sanjskega moškega, ki se je gledalcem predstavila kot dekle, ki prihaja iz vasi in zna opravljati številna kmečka opravila. Pravi, da jo predsodki, ki pridejo z oznako "kmečko dekle", ne motijo, saj je to nekaj, na kar je ponosna.

Monika Slapnik zase pravi, da je preprosta punca, ki se ukvarja z veliko različnimi aktivnostmi in ji nikoli ni dolgčas. Je najstarejša hči velike družine – ima dva brata in dve sestri. V prostem času se rada ukvarja z različnimi športi, kot so pohodništvo, jahanje in smučanje, ob tem pa je rada v družbi svojih prijateljev. Njeno življenjsko vodilo je citat Oscarja Wilda: "Bodi to, kar si, vse drugo je že zasedeno."

23-letna Kamničanka pravi, da jo v življenju zanima veliko stvari, med drugim tudi gradbeništvo, zato je kot najstnica želela na gradbeno šolo. "Bilo mi je malo nelagodno, ker so bili na šoli večinoma fantje, za kar mi je še danes žal. Raje sem se odločila za predšolsko vzgojo, ampak želja po gradbeništvu ostaja." Trenutno kot študentka socialne gerontologije dela s starejšimi v medgeneracijskem centru, občasno pa dela tudi v vrtcu kot pomočnica vzgojiteljice. Ob študijskih in službenih obveznostih pa tekmovalka Sanjskega moškega najde čas tudi za sprostitev. Rada hodi na veselice, saj je velika ljubiteljica narodnozabavne glasbe, ki jo posluša že od otroštva. "Če prihajaš iz vasi ali majhnega kraja, je tradicija, da se gre vsako leto na gasilsko veselico v domačem kraju. V otroštvu sem na veselice hodila z družino, kjer sem seveda vedno jedla čevapčiče in plesala." Ob tem dodaja, da bi Blaža Kričeja Režka rada videla v vlogi plesalca na kakšni veselici, a ve, da ni navdušenec te glasbene zvrsti.

Monika se je v najbolj romantičnem resničnostnem šovu predstavila kot kmečko vaško dekle, na kar je ponosna. Pravi, da bi se sicer nekaj let nazaj sramovala številnih besed in pogledov, ki pridejo s to oznako, a danes je ponosna na to, da lahko reče, da prihaja iz kmečke družine. "Mislim, da je v Sloveniji na žalost zelo malo ljudi, predvsem punc, ki bi se pohvalile s tem, da so kmečka dekleta, čeprav je to naziv, ki bi se ga moral veseliti vsak."

Na najbolj romantičen šov sta Slapnikovo prijavili sestra in žena njenega strica, ki sta menili, da "res potrebuje nekega deca". "Prijavili sta me tudi zaradi nove izkušnje in poznanstev. Ko sem izvedela za prijavo, sem bila čisto v šoku, mislila sem, da je šala. Seveda sem imela pomisleke, nisem si niti predstavljala sebe v šovu, zato mi je bilo to res neke vrste izziv. Rada spoznavam nove ljudi, ampak to, da naenkrat spoznaš 16 deklet in fanta, za katerega se boš boril, je druga pesem. Na koncu sem vseeno sprejela odločitev, da bom poskusila in šla malo izven cone udobja ter tvegala." Monika pravi, da je bila odločitev prava, saj se je izkazalo, da je včasih v življenju vredno tvegati.