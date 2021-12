Nabor sanjskih zmenkov: od poleta z zasebnim letalom do intimnega koncerta

Kljub temu, da se je preteklo pomlad pri nas odvila šele prva sezona resničnostnega šova Sanjski moški, ki v tujini sicer navdušuje že številna leta, to ne pomeni, da je slovenska različica zaostajala za svojo ameriško predhodnico. Nasprotno, gledalci so lahko bili priča ekstravagantnim zmenkom, ki so krojili usode tekmovalk. Metanje sekire, zasebni koncert priljubljenega pevca Marka Vozlja in let z akrobatskim letalom so bili le nekateri izmed nepozabnih zmenkov prve sezone šova Sanjski moški.

Ko je v tretji oddaji prve sezone Sanjski moški Gregor eno od tekmovalk prišel iskat z luksuznim rdečim ferrarijem, je hitro postalo jasno, da bodo zmenki v šovu iz oddaje v oddajo postajali le še boljši. Prva, ki je izkusila ekstravaganco zmenkov, je bila tekmovalka Pia, ki se je skupaj z Gregorjem odpeljala v rdečem avtomobilu do letališča, kjer ju je čakalo prav posebno doživetje – vožnja z akrobatskim letalom, ki je obema dodobra dvignila srčni utrip. To pa ni vse, kasneje sta se namreč Pia in Gregor preoblekla v gala obleki in v spremljavi klasične glasbe uživala v romantični večerji. “Jaz sem brez besed,” je ob vsem tem dejala Pia in zmenek primerjala s tistim iz romantičnih filmov. Dekleta, želite spoznati novega Sanjskega moškega? Prijavite se! Naslednja tekmovalka, ki je imela priložnost Sanjskega moškega spoznati tudi v drugi luči, je bila Kaja, ki je na drznem zmenku preplezala naravno plezalno steno in si 'na vrhu sveta' z Gregorjem delila prvi poljub. “Imela sva vse, razgled, sonce, vse. Jaz sem zares užival,” je zmenek opisal Gregor, Kaja pa je dodala, da je bila ob vsem presrečna. V oddaji ni manjkalo niti dogodivščin na snegu, kjer je Kaja znova dokazala, da je športnica skupine in si s šprintom po zasneženi cesti prislužila romantičen zmenek v vroči kopeli, kjer ni dobila zgolj vrtnice in jagod s šampanjcem, ampak tudi Gregorjev poljub in to vse med tem, ko so ju ostala dekleta opazovala z razdalje. “Prizor težko opišem z besedami, pred nekaj tedni bi si le težko predstavljala, da bom to doživela.” Na demokratičnem odločanju, kjer so se morala dekleta med seboj dogovoriti, katero bodo poslale v Gregorjev objem, je slavila Mary. Z luksuznim avtomobilom sta se iz Portoroža odpeljala na Zemono, kjer sta v dvorcu poleg kozarca žlahtne kapljice doživela še prav posebno presenečenje. Na zasebnem koncertu jima je namreč zapel priljubljeni slovenski glasbenik Marko Vozelj, ki je še posebej ganil Gregorja, ki je s pevcem skupaj tudi zapel. Nastop Marka Vozlja in vse preostale zmenke si lahko ponovno ogledate na VOYO, kjer je dostopna celotna prva sezona šova Sanjski moški. Ana je kot edina izmed vseh tekmovalk dobila priložnost, da spozna najboljša prijatelja Sanjskega moškega, to pa je naredila ob prav posebni aktivnosti. Na zmenku se je namreč preizkusila v metanju sekire in pitju piva. “Sekiromet v petkah,” sta Anino metanje sekire komentirala Gregorjeva kolega. Na zmenku pa ni manjkalo niti pogovora o potencialni družini. Na zmenku pa je morala Ana sprejeti tudi težko odločitev: vrtnica ali poljub? Dinamičnega zmenka se je udeležila tudi novoselka Tjaša, ki je dobila priložnost za zmenek v dvoje s šampanjcem in barko, s katero sta skupaj s Sanjskim moškim jadrala po slovenskem morju. Plutje sta zaznamovala pogovor o usodi in občudovanje okolice. Po pregledu ekstravagantnih zmenkov prve sezone se tako poraja le eno vprašanje: kaj vse čaka tekmovalke prihodnje sezone? To lahko dekleta ugotovite tudi s prijavo v šov, kjer novi Sanjski moški že odšteva dneve, ko bo lahko končno spoznal svojo srčno izbranko.