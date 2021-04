Najlepši prizor iz Vrtnic in vina: Rad te imam

Zgodba Jasmine Omeradžić se ni dotaknila samo Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, polni sočutja so bili tudi komentatorji iz oddaje Vrtnice in vino. Še posebej je bila ganjena Maruša, ki ji je v življenju najbolj pomembna družina, njen Luka pa je njeno lepo misel ovil z ljubeznijo.

Komentatorji so s težavo dočakali drugo oddajo Sanjskega moškega, v kateri se je odvijal in zaključil prvi spoznavni večer. Ko je Luka zagledal Nino Radi, je dobil idejo, da bi jo uokviril in se je sploh ne bi dotikal. Milica in Bojana pa sta ob njej komentirali, kako pogosto hočemo ljudje skriti svojo nervozo s smehom. Ajla je napovedala, da bo Sanjskega moškega dobila Kaja Casar, ki je s seboj prinesla žogo. Luka je bil kritičen do, po njegovem mnenju, pretirano samozavestne Ane Pusovnik, Maruša pa se ni mogla odločiti, ali ji je kandidatka všeč ali ne.

icon-expand Ajla in Nuša, na mizi pa zapisnik o dekletih in dogajanju v šovu FOTO: POP TV

Milica in Bojana sta se nato čudili, ko je Nina Savnik omenila svoj talent za eksanje, kajti zanju so talenti nekaj povsem drugega. Je pa Nina zelo všeč Ajli, ki je občudovala tudi "pogumni besednjak"Polone Kranjc, ko je ta izjavila: "Če ne verjameš v ljubezen na prvi pogled, je to zdaj druga priložnost." Ko se je Gregorju Čeglaju približevala Lara Mlaker, so se tudi komentatorji začeli približevati televizijskim zaslonom in so napenjali ušesa. Po nekaj poskusih so uganili, da se poznata od prej. Maruša je stavila, da je Gregor zapustil Laro, Luka pa, da je bila za razhod kriva ona. Luki in Maruši se je Anja Širovnik zdela simpatična, mila in vsekakor prava za Gregorja, še posebej zato, ker dela z otroki. Komentatorjem pa ni bilo všeč Laurino obnašanje in obujanje starih zamer med njo in Sanjo. Maruša je ocenila: "Ona je tu za dramo delati, ona ni prišla po fanta."

icon-expand Milica in Bojana sta se veselili skupaj z Anjo Širovnik FOTO: POP TV

Komentatorjem se je zdelo super, ker je Gregor vrtnico prvega vtisa namenil Anji Širovnik. Opazili pa so tudi iskrice med njim in Nino Radi, a ko je Sanjski moški izjavil, da je Nina njegova sorodna duša, se jim je to vseeno zdelo prehitro. Vsi trije pari so sočustvovali z Jasmino Omeradžić, ko je ta pripovedovala o svojih ločenih starših in babici, pa o tem, da je bila ob praznikih in rojstnih dnevih sama. Maruše se je njena pripoved zelo dotaknila in je, kot je povedala, med navalom čustev komaj dihala. Maruša: "Najbolj je v življenju pomembna družina."Luka se je takrat raznežil: "Rad te imam."

icon-expand Ljubezen FOTO: POP TV

Milica in Bojana sta se na koncu strinjali, da Lara Mlaker ne bo dobila vrtnice. Enakega mnenja sta bili tudi Ajla in Nuša. Vsi so se veselili skupaj z dekleti, ki jim je Gregor namenil vrtnice, malo manj veseli so bili za Lauro. Milica in Bojana, pa tudi Luka in Maruša, so še ugotavljali, da je bila Lara, ki se je na koncu res poslovila, verjetno zelo zaljubljena v Gregorja.