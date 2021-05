'Natakarica', ki je osvajala Gregorja: Najbolj simpatična je bila Laura

Gregor se je odločil, da bo na zmenek preizkušenj povabil Lauro, Mary in Sandro . Vse tri je prišel iskati z limuzino, ki ji je na poti do cilja počila guma, zato so morali Gregor in dekleta pomagati pri menjavi pnevmatike, povabil jih je na adrenalinsko vožnjo z gliserjem, za piko na i pa jih je povabil na večerjo. A ne kakršno koli večerjo. Na večerji je stregla natakarica Katja, kjer ju je povabila, da poskusita izmišljene hišne specialitete.

Gregor je vedel, kaj se dogaja, dekleta niso imele pojma, zato niso vedela, da žabji kraki in svinjski možgani niso del stalnega menija bara, ki so ga obiskale. Prav tako pa natakarica Katja ni njihova zaposlena, temveč igralka Meta Černe, ki jo je na pomoč poklicala naša produkcija. Namreč, Gregor je na zmenku želel preveriti ljubosumnost deklet in 'natakarica Katja' je za to poskrbela z zelo nazornim osvajanjem.

'To je bila le igra in zelo sem uživala'

Kaj na vse skupaj pravi Meta, ki je zaigrala spogledljivo natakarico? "Na snemanju sem se imela super, noro sem uživala! V tej vlogi sem lahko pokazala svojo predrzno stran. Se pa sama nikoli ne bi tako obnašala in verjamem, da se nobena natakarica v Alayi coctail baru Portorož ne bi tako obnašala, sploh če bi vedela, da se jo snema. To je bila le igra in zelo sem uživala, ker sem si pri tej vlogi lahko dovolila več. Mislim tudi, da je Grega super reagiral in da smo se vsi zabavali, upam, da se je ta sproščenost in igrivost lahko prenesla tudi na gledalce. No, mogoče se dekleta niso tako zabavala. Ne verjamem pa, da bi kakšna punca v realnem življenju tako pristopila do kateregakoli moškega."

Meta je povedala, da je Gregor vedel, da ga v baru čaka presenečenje, ni pa v celoti vedel, kaj se bo dogajalo."Predvsem ni vedel, da ga bom polila. Pa ne enkrat, trikrat! Načeloma pa je vedel, da ga bo natakarica osvajala in da se bodo preverjali odzivi kandidatk, koliko so ljubosumne. Mislim, da je zelo dobro reagiral, predvsem ker vem, da ga potem niso sušili in je vso to 'maltretiranje' z moje strani odlično prenašal."