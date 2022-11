Naučite se besedilo pesmi, ki sta jo zapela sanjski Blaž in Eva Luna

Pretekli vikend sta se gledalcem v spomin vtisnila Blaž in Eva Luna, ko sta se na zmenku preizkusila kot pevca. Njuna pesem je postala hit na družbenih omrežjih in kot nam je povedal Blaž, na pesem, ki sta jo zapela, dobiva veliko odzivov. Zdaj vam predstavljamo celotno besedilo in videospot, ki smo ga lahko videli v oddaji Sanjski moški.

Blaž:

Ko te vidim, mi besed zmanjkuje.

Ko te vidim, se mi prikrade nasmeh.

Ko te vidim, vem, da dan bo lep.

In zdej mi je zmanjkalo ...

Zmanjkalo mi je idej ...

Okej, gospodična. Eva Luna:

Kje si, ko so mrzle noči in te ob meni ni?

Kje si, ko se sama sprehajam po obali? Blaž:

A me sliši ko, te kličem pozno v noč?

A me slišiš, ko tiho šepetam ti? Eva Luna:

Kupi mi cel svet in oceane,

zame bele sanje in se prepusti vanje.

Pelji me v tople kraje. Blaž:

Ti si kot lepa roža, sladek tiramisu, svetla stran lune.

Ti si kot svetla stran lune ... Eva Luna:

Pokaži, kako z mano lahko uživaš.

Pokaži, kako me spoštuješ in občuduješ.

Pokaži, kako mi pesmi o ljubezni poješ. Blaž:

Mislim nate, ko si delam zajtrk in večerjo ...

Pa manjka mi sladica!

Mislim nate, ko jadram spet v neznano, tja v Toskano. Eva Luna:

Če bi lahko, bi te poljubila in te ne izpustila.

Če bi lahko, bi se toku ljubezni prepustila. icon-expand