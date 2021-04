Navihana, a odločna Sanja: Moški niso več moški

Sanja Munda je navihana Štajerka, ki bo sanjskemu moškemu Gregorju Čeglaju zagotovo dala vetra. V svoji predstavitvi je med drugim presenetila z izjavo, da si za partnerja želi kolerika. Na vprašanje, ali se je samo šalila, odgovori: “Pri meni je vse malo za šalo, malo za res.” Tudi ena izmed tetovaž, ki krasita njeno telo že od njenega 16. leta, je denimo napis ‘Mlada in nora’, druga pripoveduje o njeni navezanosti na družino. Sanja: “4 vrtnice predstavljajo 4 sestre, ura pa pomeni, da se nam odšteva čas in da moramo živeti in uživati prav vsak trenutek življenja.”