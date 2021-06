Nina čaka na čimprejšnji prihod sanjskega fanta, da ji ne bo treba iti med nune

Nina Savnik ni jokala zaradi slovesa od Sanjskega moškega, pa čeprav ji je bilo v njegovi družbi zelo prijetno. Še vedno je samska, zato upa, da bo čim prej srečala drugega sanjskega moškega, da je njen oče ne bo poslal k nunam. V poštev pridejo tudi brat in samski prijatelji komentatorja iz Vrtnic in vina.

Nina Savnik se je od Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja poslovila le dva tedna pred koncem šova. Ob slovesu ni bila videti ravnodušna, a Nina pravi, da ni jokala zaradi Gregorja: “Jokala sem, ko sem se poslavljala od punc. Ko sem objela Kajo Casar, sem čutila, kako se trese in joče, in takrat tudi jaz nisem mogla več zadrževati solz. Začela sem se zavedati, da moram nazaj v realnost in da tega doživetja ne bom nikoli več izkusila. To je neko obdobje, ki ti bo za vedno ostalo v spominu, in zdi se mi, da sem ga res maksimalno izkoristila. Po mojem mnenju sem imela najlepše slovo, vendar ga res niso prikazali v celoti, zato so ljudje zmedeni, zakaj sem ob slovesu jokala. Tudi z Gregorjem sva imela ob slovesu kar konkreten pogovor, in tudi ko sem se že poslovila, sem jokala še kakšnih 20 minut. (smeh) Sem zelo čustven človek, čeprav mogoče tega nisem pokazala oziroma ni bilo toliko prikazano v oddajah.”

Ob slovesu je Nina povedala, da je Gregor super fant, najbolj od vsega pa ji je bila všeč njegova pozornost. Nina: “Spomnim se, da sva na zmenku med premorom čakala in sem bila žejna, on pa je to slišal in mi ponudil svojo vodo. Čeprav je tudi on pil in je bilo notri še čisto malo, jo je dal meni.”

Milica, komentatorka iz Vrtnic in vina, je sicer izjavila, da si Nina močno želi Gregorja, a si tega noče priznati. Ali je udarila žebljico na glavico? Nina: “Z Gregorjem sva ustvarila nek prijateljski odnos, ki res nima potenciala za nič romantičnega. Od začetka sem si ga želela prav toliko kot vsa ostala dekleta, vendar sem čez čas začela opažati, da res nimava možnosti. (smeh) Spomnim se tudi, da sem med pisanjem dnevnika v šovu omenila, da se mi vedno bolj dozdeva, da imava res samo prijateljski odnos in da ne bo nič več od tega. Sem si pa vedno želela vrtnice, ker mi je z njim bilo lepo, prav tako s puncami, in ker sem res želela doživeti čim več.”

V bitki za Gregorjevo srce je le še peščica deklet in Nina nima konkretnega odgovora na vprašanje, katera bi bila najbolj primerna zanj. Nina: “Z vsemi se je na nek način ujel, zato so tudi ostale notri. Nisem jaz tista, ki bo odločala, katera ni zanj, ker ga niti ne poznam dovolj dobro, da bi vedela, kaj je njemu všeč. Naj si sam izbere tisto, do katere čuti največ.”

Glede na napoved Nininega očeta, da jo bo poslal med nune, če domov ne bo pripeljala fanta, nas je zanimalo, kdaj bo ta veseli dogodek. Nina v smehu: “Uf, ni še točno določeno, kdaj grem med nune. Upam, da bo prej prišel mimo kakšen sanjski ‘pob’, da me reši vsega hudega. Amen.”

Luku, komentatorju iz Vrtnic in vina, ki mu je bila med vsemi dekleti najbolj všeč, pa sporoča: “Naj se drži Maruše, ker je super ženska, če ima kakšnega brata ali samskega prijatelja, ki ima dober smisel za humor, pa naj ga pošlje v mojo smer.” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.