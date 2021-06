Nino je izkušnja s šovom utrdila, Gregor pa ni prava oseba zanjo

Nini Radi se je Sanjski moški Gregor Čeglaj zdel lep, šarmanten in pozoren, a je ogenj v njej ugasnil še pred zadnjo ceremonijo vrtnic. Pravi, da jo je sodelovanje v šovu utrdilo, tudi v spoznanju, da se mora bolj ceniti in spoštovati.

Nina Radi je bila ena izmed tekmovalk, ki ni mogla skriti iskric v očeh, ko je bil poleg nje Sanjski moški Gregor Čeglaj. Videti je bilo, da se je precej zagledala vanj, njuni zmenki so bili lepi, na prvem sta se celo poljubljala. Nina pravi, da ima na vse zelo lepe spomine: “Vsak je bil na svoj način poseben, zanimiv in na vseh sem uživala.” Da se je Gregor poljubljal s kar nekaj dekleti, je ni presenetilo ali zmotilo: “Saj smo se vsi morali zavedati, da bo v taki oddaji prišlo do tega. Mislim, da se je Gregor poljubljal s tistimi dekleti, do katerih je tako v tistem trenutku čutil.” In kaj je njo, vsaj na začetku, najbolj pritegnilo na Gregorju? Nina: “Za Gregorja lahko vsekakor rečem, da je lep, šarmanten in pozoren. Velikokrat se mu lahko tudi nasmejiš s kakšno 'smotano' izjavo, tako da zna biti tudi zelo zabaven.”

icon-expand Nina ima lepe spomine na zmenke z Gregorjem. FOTO: POP TV

A če se je med zadnjim pogovorom še borila za njegovo srce, se je po ceremoniji v hipu ohladila. Povedala je, da Gregor ni njen tip moškega in da tako ali tako ni želela nadaljevati. Komentatorji iz Vrtnic in vina so povedali, da je šlo verjetno za obrambni mehanizem, Nina pa pojasnjuje: “Tisti, ki so spremljali šov od samega začetka, so lahko to zaznali. Veliko ljudi me je tekom gledanja oddaj spraševalo, zakaj se več tako ne borim zanj, zakaj sem bolj v ozadju. Opazili so, da so se punce borile za njegov čas na samem, medtem ko sem sama redko pristopila. Prav tako so se sotekmovalke proti koncu spraševale, kako je to mogoče, da z njim nisem imela toliko zmenkov v dvoje, pa sem prilezla tako daleč. Bila sem na jogi in igri šaha, ostalo so bili skupinski zmenki, kjer časa na samem ni bilo, sama pa se zanj tudi nisem več borila. Zakaj? Ker sem enostavno tako čutila oziroma bolje rečeno nisem čutila. Gregor je vsekakor super oseba, vendar pa ni oseba zame. In ko sem to čedalje bolj dojemala, sem se toliko bolj ohlajala do vsega skupaj. Pred samim izločanjem sem še rekla, da se bo vse zgodilo, kot se mora, in verjamem, da se tudi je. Je pa to bil težak večer, pa ne zaradi izločitve, temveč zaradi tega, ker smo se vse zavedale, da se to, kar smo skupaj punce ustvarjale več kot mesec dni, končuje. Navežeš se na vse ljudi in težko je razumeti, vse skupaj, dokler nisi v taki situaciji.”

icon-expand Dolg objem v slovo. FOTO: POP TV

Nina pravi, da ni bila presenečena nad izborom polfinalistk. Gregor bo kraljico svojega srca iskal v Kaji Casar, Anji Širovnik in Tjaši Kramarič. In katera mu je po njenem mnenju najbolj zlezla pod kožo? Nina: “Hm mislim, da mu je pod kožo najbolj zlezla Anja, saj je tudi dobila prvo vrtnico.” Sama je po slovesu od Gregorja povedala, da jo pravo srce zagotovo čaka zunaj. Nina v smehu: “Res sem tako rekla vem, da bo tako. Vendar pa tega še nisem našla. Tako da, kdorkoli me želi spoznati ali osvojiti, je mogoče še vedno čas."

icon-expand Kje se skriva njena sorodna duša? FOTO: osebni arhiv

Čas je tudi za novo poglavje v njenem življenju, v katerem je doživela in preživela že marsikatero bolečo izkušnjo, od nasilja v zvezi do bitke z rakom, in vse to jo je izoblikovalo in naredilo močnejšo. Nina: “Vsaka težja in večja življenjska preizkušnja te naredi močnejšega. Iz mojih preteklih težkih preizkušenj sem se naučila predvsem to, da cenim vsak majhen trenutek v življenju, vsako priložnost, ki mi je dana, kajti nihče ne ve, koliko časa nam je v življenju še preostalo. Recimo temu, da sem našla smisel življenja, in sem res pristno srečna za vse, kar imam in kar sem v življenju dosegla. Vse, kar je pomembno, je zdravje in ljudje, ki so ob nas.”

icon-expand Nina ceni vsak trenutek, ki ji je dan v življenju. FOTO: osebni arhiv

Kako pa je izkušnja s Sanjskim moškim vplivala nanjo? Nina: “Šov mi je ta dal tudi veliko pozitivnega. Med drugim sem spoznala veliko novih čudovitih ljudi, za kar sem zelo vesela. Kar pa se tiče mene, pa sem najbolj vesela za spremembo, da me je sama oddaja toliko bolj utrdila.” Zato je toliko bolj odločena, da v novi zvezi ne bo dopustila nasilja, ki ga je doživljala: “To pa vam 100-odstotno obljubljam. Vse moje pretekle izkušnje so me naučile tudi to, da se moram malo več ceniti in spoštovati. Priznam, da se v preteklosti nisem.”

icon-expand Pretekle izkušnje so jo naučile, da se mora bolj ceniti. FOTO: osebni arhiv

