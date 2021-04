Nina je zaradi grozljivih izkušenj v preteklosti izgubila vero v ljubezen

Nina Radi že dve desetletji trenira in tekmuje v orientacijskem in gorskem teku. Na njeni poti je ni ustavil ne rak ne huda poškodba. Sedaj previdno vstopa v bitko za srce Sanjskega moškega, kajti v ljubezni je izkusila tudi prevaro in nasilje.

Nina Radi je v življenju nabrala tudi nekaj medijskih izkušenj. Delala je na radiu, sedaj pride zraven še slika. Od 17. aprila jo bomo namreč spremljali v šovu Sanjski moški, v katerem se bo borila za srce Gregorja Čeglaja. Nina: “Ja, za tonom prihaja sedaj tudi slika. Sem magistrica medijskih komunikacij, tako da sem se med študijem preizkusila v marsičem, med drugim tudi na radiu. Delati kot multimedijski ustvarjalec je zelo zanimivo in pestro–različni gostje v oddajah, raznolike vsebine programa, različni intervjuji. Vedno je nekaj drugačnega, včasih nepričakovanega, in moraš se hitro znajti. Sama nimam rada monotonosti, zato mi je delo, pri katerem se vsebine nenehno spreminjajo in ki od nas zahteva različno znanje in spretnosti, všeč.” Delala je na radiu Prlek v Ormožu, od koder prihaja njen nekdanji partner, s katerim je bila v razmerju dolgih devet let. Sicer pa prihaja iz Sevnice, domačega kraja Melanie Trump. Nina: “Tam še vedno živi moja družina in tja se, ko le najdem čas, odpravim na obisk za nekaj dni. Hvala bogu mi moja služba grafične oblikovalke omogoča svobodo, saj lahko delo opravljam, kjer koli sem. S svojim 17. letom sem se osamosvojila in odšla na svoje. Amerika je kar daleč, Trump je oddan, pa sem morala izbrati drugo mesto in se tako znašla v Mariboru. Šalim se (smeh). V Mariboru sem se znašla zaradi fakultete, tu sem opravila svoj podiplomski študij in tu živim še danes.”

icon-expand Nina prihaja iz Sevnice, živi pa v Mariboru. FOTO: osebni arhiv

In še danes trenira in tekmuje v orientacijskem in gorskem teku. Nina: “Letos mineva 20 let, odkar sem se začela ukvarjati s tem športom. Tisto, kar je večini všeč, meni ni zanimivo ravno zato, ker za tem vsi norijo. Nikoli nisem želela biti ovca in početi stvari, ki so 'in' oziroma popularne, pa naj gre za glasbo, šport, modo ali materialne stvari. Tako se je začelo tudi z orientacijskim in gorskim tekom. Nisem se mogla sprijazniti, da bi se v zaprti dvorani ukvarjala z gimnastiko, rokometom ali čim podobnim. Vedno bi bilo eno in isto, zame preveč monotono. Zato sem izbrala ta tek. Ni vedno lahko preteči v različnih razmerah tako dolgih razdalj. Treningi in tekmovanja zahtevajo veliko časa, napora, vztrajnosti in odrekanj. Ob vikendih ne hodiš ven, saj greš na večja tekmovanja. Med tednom pa si po službi (včasih tudi pred njo) na treningih. Kajti samo trije najboljši iz vsake države lahko oddidejo na evropsko ali svetovno prvenstvo. Ampak niti sekunde časa mi ni žal žrtvovati za vse, kar tak tek zahteva. Prepotovala sem ogromno sveta, še sama ne vem natančno, koliko, vem pa, da je precej več kot 30 držav sveta. Spoznala sem ogromno novih ljudi, novih lokacij in poti – ogromno različnih doživetij, ki ostanejo za vse življenje. Če me kdo vpraša, kaj je moja strast, lahko rečem, da je tek moja strast, in definitivno sem skozi leta do teka razvila posebno ‘ljubezen’, ki me napolni z dobro voljo in energijo, ob njem pa velikokrat pozabim na čas. Strast začutimo ali pa je ne. In če je ne, potem nima smisla vztrajati; bolje je poiskati nekaj drugega.”

icon-expand Nina in gore FOTO: osebni arhiv

Nina pravi, da se je trudila biti v odlični kondiciji, a je bilo zadnjih pet let to dosti težje, saj je zbolela, kasneje pa jo je doletela poškodba. Nika: “Po operaciji raka je moja teža padla za 11 kilogramov, v mesecu dni na zgolj 32 kilogramov. Okrevanje in premajhna teža sta se krepko poznala tudi na energiji ter kondiciji. Priznam, da ni bilo lahko. Izmučen si tako fizično kot psihično. Morala sem najti motivacijo in zbrati veliko energije, da sem se počasi spravila nazaj v formo. Ko sem že malo odmislila vse skupaj in prišla v dovolj dobro formo, da sem znova lahko tekmovala, se je po 15 letih zgodila prva izjemno resna poškodba, ki je bila skoraj usodna za mojo nadaljnjo tekaško pot. Trenutek neprevidnosti in prišlo je do nekajmetrskega padca, pri katerem je vso silo padca in teže prevzelo moje desno stopalo. Diagnoza je vključevala obsežne raztrganine stopala ter večkraten zlom petnice. Bolečine so bile neznosne, še neznosnejše pa so bile besede specialistov, da sem s tekom za vedno končala. Okrevanje je bilo dolgo. Izjemno velike težave in bolečine sem imela že s samo hojo po ravnem, kaj šele da bi odšla na neraven gozdni teren. Besede, da se nikoli več ne bom vrnila na tekaške poti, mi niso šle iz glave in z njimi se nisem mogla sprijazniti. Ponavljala sem si, da je to samo težko obdobje in da se bom nekoč vrnila na tekmovanja. Prepričana sem bila, da to ne bo konec mojih tekaških doživetij. Življenje me je naučilo, da nikoli ne smeš obupati in da moraš vedno slediti svojemu srcu. Tako sem se z močno voljo, postopnim povečevanjem obremenitve, vztrajnostjo in mnogimi dodatnimi treningi vendarle vrnila. Vse to me je dobro leto dni po tej poškodbi pripeljalo do mojega najboljšega rezultata do sedaj. Izmed več kot 350 najboljših tekačev sveta sem v svoji kategoriji dosegla 9. mesto na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. Moja noga ne bo nikoli več ista kot nekoč, a kjer je volja, tam je pot. Smešno je, da sem si prvo tetovažo pred mnogimi leti omislila ravno okoli gležnja desne, poškodovane noge.” Gre za napis "Life goes on ... Dream, Believe, Hope, Faith, Love ..." (Življenje gre naprej ... Sanjaj, verjemi, upaj, ljubi ...). Nina: “Vse skupaj se sklene v 'Love Life'. Naključje? Ne vem, mogoče.”

icon-expand Tetovaža na nogi, ki si jo je poškodovala. FOTO: osebni arhiv

Gledalcem sporoča: “Ljudje, ne obupajte in sledite svojemu srcu. Življenje je prekratko, da bi bili razočarani, ker se niste dovolj potrudili glede nečesa, kar ste si želeli. Sama sem že pred leti prenehala šteti svoje medalje, saj mi številka nič ne pomeni. Vse, kar šteje, so spomini in doživetja.”

icon-expand Ninini dosežki FOTO: osebni arhiv

Sedaj si bo nova doživetja in spomine nabirala v šovu Sanjski moški. Povedala je, da nima meril, kako naj bi bil njen partner videti, le višji od nje mora biti, kar pri njenih 154 centimetrih ni težko. Pa ji je bil Gregor na prvi pogled in na podlagi predstavitve v medijih všeč? Nina: “Kar zadeva višino, je problem rešen (smeh). Mislim, da zelo težko najdemo osebo, ki ji Gregor vizualno ne bi bil vsaj malo všeč, še nekateri moški mu lahko zavidajo. Vidi se, da skrbi za svoj videz in zdravje. Ima zelo lep nasmeh in odlično športno postavo. Je zelo šarmantna oseba z malo posebnim videzom–kot da ima v sebi malo latino korenin ali pa je igralec iz kakšne mehiške serije. Punce, ki te serije gledajo, se bodo strinjale. Videz pritegne, karakter pa obdrži. Vizualno je super, pa tudi zelo spoštljiv je, pozoren in iskren. Vseeno pa upam, da ni ženskar, kar naj bi veljalo za nogometaše. Kajti zelo me odbijejo osebe, ki so polne same sebe, samovšečne, za nameček pa še ženskarji in moški za eno noč. Upam, da ne bom ugotovila, da je naš Gregor kaj od zgoraj naštetega, ker mu bom v tem primeru povedala svoje in raje zapustila oddajo.” Tako kot bi zapustila moškega, ki bi ji bil nezvest, ki bi ji lagal in bil nespoštljiv do nje. Nina: "Ko smo zaljubljeni, oprostimo marsikaj. Zame so temelj zveze ravno spoštovanje, zvestoba in iskrenost. Brez tega težko kaj uspe in žal mi je tistih ljudi, ki partnerja izbirajo na podlagi videza, ugleda v družbi in materialnega položaja.”

V bitko za srce Sanjskega moškega vstopa previdno, saj se še vedno z bolečino spominja grozljivih izkušenj iz preteklosti. Nina: “V eni od svojih prejšnjih zvez sem bila poleg prevare žal deležna tudi fizičnega nasilja. Ne vem niti, kako to povedati ali opisati, ker je izkušnja grozna in še vedno malo boleča. Trajalo je nekaj časa, da sem ugotovila, da je razmerje zelo toksično, polno manipulacij, laži in nespoštljivosti. Ljubezen bi morala biti nekaj lepega in nihče si ne zasluži česa takega. V razmerju sem vedno skrbna, zvesta in spoštljiva. Naivno sem verjela, da so taki vsi. Zaradi te izkušnje sem izgubila upanje v pravo ljubezen in nekako postavila zid pred novim razmerjem. Izjemno sem previdna glede tega, komu zaupam in katere ljudi spustim bližje k sebi.”

icon-expand Ali bo v šovu Sanjski moški spet našla vero v pravo ljubezen? FOTO: POP TV

Nina dodaja, da se je v omenjenem razmerju počutila ujeto, toda pravi, da razmerja niso kletke. Nina: “Nadzorovanja in omejevanja je bilo kar nekaj, celo tako daleč je prišlo, da nisem smela oditi na svojo državno reprezentančno tekmo. Hvala bogu je to razmerje za mano. Ni bila lepa ljubezenska izkušnja, je pa toliko bolj utrdila moja moralna prepričanja in vrednote. Razmerja niso kletke, kot sama vedno pravim. Ve se, kaj se v razmerju sme početi in česa ne. Partnerja si morata vedno biti zvesta, biti morata spoštljiva drug do drugega, iskrena in pozorna. Sebično je od partnerja nekaj pričakovati, če mu sam tega ne daješ. Vsak ima svoje navade, svoje hobije in želje in pomembno je, da si osebi zaupata, da se dopolnjujeta in se podpirata. Da ima vseeno vsak čas zase, za svojo družbo, za svojo sprostitev. Razmerje sta dve osebi, ki si dajeta zdravo mero svobode. Ko pridejo težki časi, pa je pomembno, da partnerja drug drugemu prisluhneta, stopita skupaj in si pomagata.” Ali bo prav Nina osvojila srce Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja? Prva oddaja že 17. aprila na POP TV.