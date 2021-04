Nini se zdi, da so Sanjskega moškega izdelali po meri zanjo

To, da domov ni pripeljala še nikogar, pomeni tudi, da še nikoli ni bila v resni zvezi. Nina pravi, da se še z nikomer ni tako dobro ujela. Nina: “ Sebe imam za človeka, ki mu res ogromno pomenita komunikacija in kemija. Če imam s človekom res dobro komunikacijo, potem ni več veliko potrebno, da me prevzame. Obožujem pogovore pozno v noč. Zelo rada tudi flirtam, zato mi je tudi ta del pomemben, saj tako ostane iskrica. Večinoma sem z ljudmi imela samo neko fizično privlačnost in se v pogovoru ali ostalih stvareh nisem ujela, zato se ni nič razvilo v nekaj več. Pa tudi ne zdi se mi, da sem bila pripravljena na resno zvezo. ”

Morda pa je čas za njeno prvo resno zvezo, kajti Sanjski moški je prav po njenem okusu. Temni lasje, temne ali modre oči, športna postava – vse to jo privlači na moškem in Gregor Čeglaj vse to tudi ima. Nina: “Iskreno povedano, nisem pričakovala, da bo tudi vizualno tako sanjski. Na začetku, ko sem ga videla, sem ostala kar brez besed, ker nisem vedela, kdo me bo pričakal na rdeči preprogi. Potem pa sem se v nekem trenutku vprašala, ali so ga izdelali po meri zame.” V njegovi predstavitvi v medijih jo je pritegnilo še veliko več: “Najbolj so me pritegnile njegova simpatičnost, duhovitost in strast do adrenalina. Pa seveda tudi skupna ljubezen do Jana Plestenjaka.”