Nina Smodiš: Osredotočila se bom na pozitivne kritike

27-letna Mozirjanka je referentka spletne prodaje, kar pomeni, da sprejema, pripravlja in odpošilja naročila. S strankami ima veliko stika, saj mora z njimi komunicirati preko telefona in elektronskih sporočil. "Z delom sem zadovoljna, saj je zelo razgibano in vsak dan drugačno. Izziv, s katerim se soočam, je skrb, kako zadovoljiti stranke, da bomo imeli čim več naročil in bomo veliko prodali." V prostem času si rada vzame čas zase, tako da gre v hribe ali fitnes, kjer se sprosti in odmisli vse slabe stvari. Prav tako se rada druži s prijatelji in njihovimi otroki. "Zelo rada imam otroke, zato si z veseljem vzamem čas in pazim otroke svojih prijateljic."

Nina je letošnja tekmovalka šova Sanjski moški, ki ga že dobro pozna. Prvo sezono je namreč spremljala na malih ekranih, a se ji takrat še ni porodila želja, da bi se prijavila, saj je bila v zvezi. "Bila pa mi je zanimiva in sem jo redno spremljala." Kasneje jo je v resničnostni šov prijavila prijateljica. "Vse skupaj je prišlo iz šale. Ko so objavili reklamo, da iščejo punce, ki bi se prijavile, sem bila samska in je prijateljica dobila idejo, da bi me prijavila. Na začetku sem vse vzela kot šalo in se nisem niti obremenjevala s tem. Ko so me klicali iz POP TV, sem šele dojela, kaj se dogaja."