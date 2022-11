Nini je žal, da se ni utegnila posloviti od punc

Minuli vikend je šov Sanjski moški samovoljno zapustila Nina Smodiš, ki je tako tudi opustila boj za srce sanjskega Blaža Kričeja Režka. Njen odhod je Blaža (in gledalce) povsem presenetil, nam pa je razložila, kaj jo je privedlo do tega, da je odšla še pred ceremonijo vrtnic in zakaj se ni niti poslovila od deklet.

Sanjski moški bo znova na sporedu v soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO.

Nina je šov Sanjski moški zapustila po svoji volji. Ni čakala ceremonije vrtnic - da ne želi nadaljevati boja za njegovo srce, je Blažu zaupala med časom na samem. "O tem, da odidem iz šova, sem razmišljala že dalj časa. Čeprav je Blaž super fant, se mi zdi, da nisva našla skupne točke in da imava trenutno različne cilje za prihodnost," je pojasnila Nina. Blaž je bil razočaran, in predvideval je, da bi se zadeve drugače razpletle, če bi Nina prej povedala, da jo kaj teži. A Nina pravi, da ni imel ravno veliko možnosti in da bi se zadeve težko odvile v drugo smer. "Blaž me ne bi mogel prepričati, ker sem bila odločena da grem domov. Videla sem, da nimava istih želja glede prihodnosti in nisem želela zapravljati časa," je pojasnila. Kot je še zaupala, se preprosto ni več videla v tej igri in ni imela več želje, da bi nadaljevala.

icon-expand Nina Smodiš FOTO: POP TV

Ni načrtovala odhoda brez opravičila Po pogovoru z Blažem je Nina kar zapustila prizorišče, kar je zmotilo dekleta. Sotekmovalkam namreč ni bilo ravno jasno, zakaj se od njih ni prišla niti posloviti. Kot kaže, Nina tega ni načrtovala. "Tudi jaz sem bila presenečena, da se nisem poslovila od punc. Blaž me je kar pospremil ven, še sama nisem vedela, kaj se dogaja, in tako nisem uspela priti do punc. Zelo mi je žal, da se nisem poslovila," je povedala. Med njo in dekleti so se namreč stkale tudi tesnejše vezi in to ni bil konec, kakršnega si je zamislila. "Punce so vse super," je povedala in dodala, da z nekaterimi ostaja v stiku.

Prek ekranov je bilo moč zaznati nekaj grdih pogledov, ljubosumja, rivalstva. Nina pravi, da ga nekaj sicer res je, da pa v dvorcu, kjer dekleta v času snemanja šova Sanjski moški bivajo, vlada prijetno vzdušje. "Dobro se razumejo in tudi takoj se pogovorijo o stvareh, ki jih motijo," je pojasnila, nato pa dodala: "Bomo pa videli kaj bo v nadaljevanju ..." Po prihodu domov si je vzela čas zase Nina se je po prihodu domov najprej odpravila z najboljšo prijateljico v naravo, v hribe. "To sem noro pogrešala," je priznala. "Sledili so treningi in druženje s prijatelji." Ogledala si je tudi že pretekle oddaje in presenetile so jo nekatere izjave punc. Vseeno pa pravi, da je bil nastop v šovu Sanjski moški zanjo pozitivna izkušnja. "Prineslo mi je veliko zabave in novih poznanstev, za katera sem izredno hvaležna," je povedala. Vesela je bila tudi odzivov domačih in prijateljev: "Vsi me zelo podpirajo in so zelo ponosni name." Glede tega, ali jo bomo lahko videli v še katerem izmed resničnostnih šovov, pravi, da o tem zaenkrat še ne razmišlja. Kar pa ne pomeni, da je to njena končna odločitev. "Pustimo se presenetiti, saj nikoli ne veš, kam te življenje pripelje," je nekoliko skrivnostno dodala. Simpatična 27-letnica pred kamerami ljubezni ni našla, si a želi najti partnerja, s katerim bo gradila trdno zvezo in si počasi lahko tudi ustvarila družino. "Moj plan je slediti toku življenja," je še dodala. Nininega toka življenja pred kamerami sicer ne bomo mogli več spremljati, lahko pa bomo še naprej spremljali, kako se bodo razvijala čustva med Blažem in dekleti v šovu Sanjski moški. Ne zamudite naslednje oddaje Sanjski moški, ki je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO , kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene oddaje.