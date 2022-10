Njenega prestopanja preprosto niso mogli spregledati

Veliko je bilo smeha in zabave tudi med pogovorom sanjskega Blaža z Moniko, kjer je razkril še svojo bolj delovno plat in ljubezen do živali. Tudi med spremljanjem njegove debate s seksologinjo Majo niso bili skromni s pripombami in komentarji. "Multiple, pa ne vem kakšne orgazme? Kaj to govori?" se je spraševala Ajla. "Potem pa kateremu pride, in to je to? Ali kaj?" je še dodala Nuša. "Hm, kaj pa če bi midva kupila en tečaj, da probava to? Kaj pa če ni 'bad'?" je predlagala Janu Eva. "Waste of money (angl. potrata denarja, op. p.)," je odvrnil Jan. Manj zabaven se je vsem zdel komentar Eve Novak na 'zmenek' Blaža in Monike, ko je komentirala, da sta se očitno našla kmet in kmetica.