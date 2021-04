Nocoj se pričenja edinstvena romantična pustolovščina, šov Sanjski moški

30-letni Gregor Čeglaj nocoj začenja romantično pustolovščino, ki bo morda spremenila njegovo življenje. Farmacevt po poklicu in športnik po duši je zelo družaben, obožuje dobro hrano in je velik romantik. Ker je začutil, da je skrajni čas za družino, je z veseljem prevzel vlogo Sanjskega moškegain bo v šovu poskušal najti ljubezen svojega življenja. Gregor:"Iščem preprosto dekle, žensko, s katero bi imel skupne interese in bi mi bila v oporo, tako kot bi jaz bil njej, kar se mi zdi najbolj pomembno v zvezi."