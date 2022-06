Novi voditelj Sanjskega moškega je Nejc Šmit

"Sem Nejc Šmit, voditelj nove sezone Sanjskega moškega," svojo predstavitev začne nasmejani Gorenjec, ki je sicer tudi komik in zakonski ter družinski terapevt, dela pa tudi kot strokovni delavec v terapevtski skupnosti za zasvojene: "Mislim, da mi bo to znanje prav prišlo, ker to je še vseeno oddaja v odnosih. Načeloma delam z odnosi, sicer bom tukaj v popolnoma drugi vlogi. Ne bom terapiziral udeleženk in Sanjskega moškega, mogoče bom pa kakšno iskrico malo prej videl in jih bom probal poriniti naprej."