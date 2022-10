Nuša: Jaz te ne morem več, prosim, zapusti oddajo

Najprej so si komentatorski pari, Nuša Maloprav in Ajla Đafić , Maruša in Luka Bračun ter Jan Čampa in Eva Plešnar , ogledali zmenek Blaža in Tine. Navdušila jih je destinacija, pa tudi pogovori med njima. Na koncu je sledila še romantična večerja, še en intenziven pogovor in Blaž je tudi Tini podaril vrtnico. "Vsem da vrtnico, ko je na zmenku, ne vem, če je to fer," je komentirala Maruša.

Eva in Jan komentirata zmenek Tine in Blaža

"U, kaj je to" je bila reakcija Ajle in Nuše, ko sta slišali zvonček. "Da ne bodo še kakšne nove prišle?" je komentirala Eva, Jan pa je dodal: "Ojoj! Te se veselijo, na koncu bodo vse z nosom navzdol." "Mogoče je pa kakšen sorodnik od Blaža," sta ugibala Maruša in Luka. "U, to so od lanskega leta!" je ugotovila Eva. Prav vsi trije pari so bili deloma presenečeni, a navdušeni. "Hinavka da je Lara?" se je Maruša odzvala na besede Žane, da je Lara hinavka. Nuša je bila ob pogledu na Laro jasna: "Ne, jaz te ne morem več. Prosim, zapusti oddajo." "Jaz že za Tjašo navijam," je dodala Maruša, Eva pa komentirala, da ji Tjaša ni simpatična.

Ko je znova kazalo bitko dveh ekip na skupinskem zmenku in je Blaž odločil, da na zmenek odpelje Mašo, se je vsem zasmilila Eva Luna. "Pa Eva Luna, no. Spet jokaš," sta komentirali Ajla in Nuša. "Evo Luno je spet pobilo, in ko bo prišla in videla še une tri ... konec bo z njo," je dodal Luka.