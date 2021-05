Nuša ob pogledu na Gregorja: Jaz sem kar brez besed ostala

Ko je Ana Pusovnik Gregorju Čeglaju zaupala, da služi denar z erotičnimi fotografijami, je Maruša pohvalila njeno iskrenost. Milica pa je povedala, da to ni nič takega: "V kampih smo tudi goli." Tudi Bojani se je zdelo bolj problematično to, da se dekleta tako neusmiljeno ocenjujejo med seboj.

Ko so v Portorož prispela nova dekleta, je Bojana ocenila: "One niso prišle notri, zato da so njim konkurenca. Prišle so delat špetir." Ajla je ocenila, da bi bila lahko Tjaša konkurenca dekletom, ko pa je povedala, da se je vrnila iz Francije, ker išče pravega, je izjavila: "Ti si nora. Prišla si iz Francije sem v Slovenijo iskat moškega." Nuša se ni strinjala, češ da Francoza tako ali tako ne bi razumela. Všeč pa ji je bilo, ker so bile novinke tako iskrene. Ko je Sara izjavila, da je"90 odstotkov zveze v postelji", je Nuša, ki prihaja iz istih koncev, komentirala: "To so pa naše ženske." Milica se je strinjala: "Postelja je na začetku velik faktor." Bojana: "Mogoče pri 20-ih, 30-ih, potem pa ..." Milica: "Tudi malo kasneje."

Komentatorke so za hip obmolknile, ko so zagledale Gregorja med poziranjem dekletom. Milica je zažvižgala, Nuša je zavzdihnila: "Jaz sem kar brez besed ostala." Maruša:"Kako je hud."Nuša je nadaljevala: "Kakšen mačo, glej ga."Milica in Bojana sta kar nazdravili na lep prizor, Luka pa je še dodal, da če bi imel takšno telo, poleti sploh ne bi nosil majice.