Nuša v skrbeh za Kajo: Saj jo bo še zdrobil

Medtem ko ostali komentatorji iz Vrtnic in vina navijajo, da bi Gregor Čeglaj na koncu izbral Kajo Casar, pa ju Nuša ne vidi skupaj. Žal jim je bilo za Lauro Beranič in Pio Gavrič, ko sta se morali posloviti. Maruši je Pia tako zelo prirasla k srcu, da je potočila solzico.

Bojana, komentatorka iz oddaje Vrtnice in vino, je med ogledom vodne tombole Kajo Casar izpostavila kot svojo favoritko. Milica je ocenila, da ji je veliko do Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja: “Če nekaj hočeš, potem se boriš.” Komentatorji so občudovali Kajo, tudi ko je z lahkoto opravila s sklecami. Bojani pa je bilo všeč, ko je Gregor izjavil, da bi imel otroka po letu dni zveze. Maruša je ob tem pripomnila, da jo Luka še dandanes, po 15-ih letih zveze, preseneča s svojimi izjavami, včasih tudi v negativnem smislu. Bojani sta se Kaja in Gregor zdela zelo lep par, le Nuša je menila, da je Sanjski moški prevelik zanjo. Nuša: “Saj jo bo še zdrobil.” Dodala je še: “Nekaj mi manjka tukaj.”

icon-expand Nuši se zdi, da v odnosu med Gregorjem in Kajo nekaj manjka. FOTO: POP TV

Samo Bojana in Milica nista bili presenečeni, ko je Peter Poles najavil odhod treh deklet. Nuša je uganila, da se bo Pia sama poslovila od Gregorja. Vsi so nekako pričakovali, da bo Gregor izločil Lauro, in jim je bilo žal zanjo, saj se jim zdi iskrena, tudi v svojih čustvih do Gregorja. Bojana: “Laura je embalaža z bogato vsebino.” Ko je Ana po koncu pogovora poljubila Gregorja, je Nuša izjavila: “On je tako pameten fant, da ne bo nasedel na take fore.” Luka pa po moško: “Zdaj se mu bo pa antena dvignila ... Signal išče.” Ko je Nina Gregorju natočila domač zeliščni liker, je Maruša posumila: “Po mojem mu je noter dala ljubezenski napoj.”

icon-expand Luka je med drugim komentiral Gregorjevo anteno. FOTO: POP TV

Milica in Bojana sta se strinjali, da Anje ne vidita ob Gregorju. Milica: “Zato, ker je pokazala tudi malo druge plati, ki mi ni bila všeč.” Tudi Ana ju ni prepričala s svojimi besedami. Maruša pa je ocenila, da Gregor ob sebi potrebuje mirno dekle: “Zato, da bo on prevladal.” Luka in Maruša sta se veselila, ko je prvo vrtnico dobila Anja, še bolj sta bila vesela za Kajo in Tjašo. Ajla je povedala, da bo pogrešala Lauro, Nuša pa jo je spomnila, da bo tako ali tako kmalu konec šova. Maruša je pravilno napovedala, da bo zadnjo vrtnico dobila Pia. Ko je ta zavrnila vrtnico, je Milica izjavila: “To prijateljstvo bo čudovito.” Maruši pa je šlo na jok: “Rada jo imam. V redu se mi zdi. Res v redu.” Bojana pa je dodala, da bi ji samo skrajšala nohte.

icon-expand Bojani se je Pia zdela zelo lepa, le nohte bi ji skrajšala. FOTO: POP TV

Nova oddaja Sanjski moški bo na sporedu POP TV nocoj ob 20. uri, že zdaj pa si jo lahko ogledate na VOYO.