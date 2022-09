O šovu Sanjski moški

V najbolj romantičnem šovu letošnje pomladi bomo na POP TV lahko spremljali, kako bo naš Sanjski moški krmaril med kar 17 izbrankami. Sanjski moški po svetu velja za enega najbolj priljubljenih šovov.

Blaž Kričej Režek je 23-letni moški, ki bo letos v oddaji Sanjski moški topil ženska srca. Za njegovo ljubezen se bo boril šopek srečnih izbrank, ki bodo z njim hodile na romantične zmenke, divje avanture in glamurozne zabave. "Ne vem, kaj je na meni sanjskega. To lažje ocenijo drugi. Se pa ves čas trudim z izboljšavami samega sebe. Prijavil sem se, ker želim najti dekle, s katero bom lahko užival življenje in jo bom sprejel v svoj svet. Iščem sorodno dušo, ki poka od energije, se dobro počuti v svoji ženstvenosti in izžareva lepoto. Upam, da jo bom očaral svojo samozavestjo in karizmo."