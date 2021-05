Od Gregorja sta se poslovili Sanja in Elena, Carmen napoveduje maščevanje

Gregor Čeglaj je bil navdušen, ker je njegova prijateljica za zmenek v dvoje izbrala Anjo Širovnik. Pred ceremonijo vrtnic se je med njo in je Carmen Osovnikar vnel strašen prepir, a je slednja kljub temu dobila vrtnico. Romantičnega popotovanja pa je konec za Sanjo Munda in Eleno Costrov.

Sanjski moški Gregor Čeglaj se je pripravljal na zmenek na slepo. Tokrat je namreč med dekleti izbirala njegova prijateljica Tjaša. Tjaša v video sporočilu: “Našla sem med njimi eno tako, ki, se mi zdi, ti bo res zelo ustrezala. Zelo prijetna punca je, zdi se mi zelo iskrena, ima podoben cilje in želje, ki, se mi zdi, jih ti iščeš pri ženski.” Izbrala je Anjo, ki je bila presrečna in se ji je zahvalila z objemom. Gregor je Anji iskeno povedal, da tega ni pričakoval, ona pa je bila navdušena nad adrenalinskim zmenkom. Upala je, da bo med njima preskočila še kakšna iskrica.

icon-expand Lep, topel objem v zahvalo FOTO: POP TV

Sanjski moški ni potreboval veliko časa, da je poljubil Anjo. Gregor: “Kako ima lepe oči. Sploh se ne morem skoncentrirati.” Anja je nato izvedela nekaj skrivnosti o njem. Tjaša je zapisala: “Vedno je točen kot urica, ne mara zamujanja. Lahko mu zaupaš, pri njem je tudi tvoja največja skrivnost na varnem. Je odgovoren človek, na katerega se lahko zaneseš, saj te nikoli ne pusti na cedilu.” Kasneje je izvedela še, da je odličen kuhar, in da se njegove palačinke kar stopijo v ustih.

icon-expand Anja je začarala Gregorja s svojimi lepimi očmi. FOTO: POP TV

Gregor je priznal, da do Anje čuti posebno vez in da se ob njej vedno počuti dobro. Na zmenku so ju presenetili Dunking Devils in za njiju uprizorili košarkarske akrobacije. Ko sta spet ostala sama, je Anja vprašala Gregorja, če je med njegovimi petimi favoritkami, pričakovala pa je iskren odgovor. Povedal ji je, da se ob njej počuti lepo, da pa je deset let starejši od nje. A za Anjo leta niso pomembna, bolj pomembno se ji zdi, kako se partnerja ujameta in kakšne poglede na svet imata. Zaupala mu je še, da želi biti mlada mamica, on pa ima občutek, da bo se bo odlično odrezala v tej vlogi. Gregor ji je na koncu namenil vrtnico in se zahvalil Tjaši: “Boljše ne bi mogla izbrati.”

icon-expand Vrtnica za Anjo FOTO: POP TV

Peter Poles je napovedal, da se bosta po ceremoniji vrtnic poslovili dveh dekleti hkrati, in Carmen je bila prepričana, da se bo morala posloviti. Carmen: “Zato ker vidim, da so njemu všeč mlade punce ... Jaz sem tako močna ženska, tako uspešna ženska sem, da se me res moški bojijo.”

icon-expand Carmen je bila prepričana, da se bo morala posloviti. FOTO: POP TV

Pred ceremonijo vrtnic je Gregor na pogovor peljal Nino Savnik. Razložila mu je, zakaj se vedno zateka k humorju, in mu zaupala, da je v resnici zelo čustvena in da ji je pomembno to, da se lahko s partnerjem pogovarja. Gregor jo je tako lahko končno spoznal v povsem drugi luči.

icon-expand Nina Savnik se je predstavila v povsem drugi luči. FOTO: POP TV

Ana se je nato želela pogovoriti z Gregorjem, da bi mu pojasnila, s kakšnimi nameni je prišla. Ana o tem, da ji ne gre za samopromocijo: “Jaz sem svojo kariero že zgradila.” Povedala mu je, da nima najboljših izkušenj z moškimi, in da si želi spoznati nekoga, ki bi podrl zid, ki ga je zgradila okoli sebe. Zdelo se ji je, da jo razume, Gregor pa je imel mešane občutke.

icon-expand Ani se je zdelo, da jo Gregor razume. FOTO: POP TV

Carmen je nato poskrbela za dramatični zaplet. Gregorju je pred vsemi dekleti povedala: “Eni so tu za šov, eni smo tu za resnično življenje.” Dodala je še, da komaj čaka, da mu pove vse, kar je izvedela o dekletih. Carmen: “Jaz pa res nimam dlake na jeziku. Tako da, punce, pazite se.” Sandra je bila kritična: “Torej ti sabotiraš druge, da bi sebe povzdigoval.” Ko je Gregor odšel, pa je Anja očitala Carmen, da je bilo to grdo od nje. Carmen se je razburila: “Kaj te je strah?” Anja je to zanikala in dodala, da se ji je zdela izjava zgrešena. Carmen je imela občutek, da tekmuje z njo, Anji je še očitala, da jo je napadla, in da naj se umiri. Carmen: “Pa daj, nismo v vrtcu.” Anja je takrat izgubila vso spoštovanje do nje: “Ko bom toliko stara kot ti, upam, da bom vsaj malo bolj zrela kot ti.”

Gregor je na ceremonijo vrtnic najprej poklical Lauro. Sledile so Meri, Nina Radi, Pia, Janina, Ana, Sandra, Polona in Nina Savnik. Zadnjo vrtnico je namenil Carmen, ki je bila presrečna, poslovili pa sta se Elena in Sanja. Carmen je napovedala: “Gremo na nož. Jaz sem bila poštena, ve niste bile. Vsaka bo dobila svoje. Komaj čakam.”

icon-expand Carmen: "Vsaka bo dobila svoje." FOTO: POP TV

