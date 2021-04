Odločna Carmen: Lepše bi bilo, če bi se bolj brigali zase kot za druge

Že od nekdaj sem bila v resnih zvezah, moja najdaljša pa je trajala 11 let. Z njim sva se tudi poročila, od tega je bilo 10 let res lepih, zadnje leto pa sva se oddaljila, to ni bilo več to, postalo mi je zadušljivo. Zakona ni bilo več možno rešiti. Kljub trudu sem videla, da ne gre, zato sva kot najboljšo možnost videla razhod. Ja, bila sva poročena, toda izkazalo se je, da ni on moj sanjski moški. Če bi bil, bi še dandanes bila skupaj. Sem pa zelo vesela, da so se mi uresničile sanje o veliki čudoviti poroki. Poroki, o kateri sem sanjala kot majhna punčka. Povabljenih je bilo veliko ljudi, pripravili so ognjemet, pripeljala sva se v limuzini. Seveda sem nosila sanjsko belo obleko. Bilo je tako, kot si želi vsaka punca. Bilo je res krasno in čudovito. Zelo me privlačita sonce in morje, zato sanjarim, da bi se naslednjič poročila v toplih krajih, ob lepem rastju in valovih. Mika pa me, da bi se nekoč tja tudi preselila.

Ali je tvoj nekdanji mož kaj komentiral tvojo prijavo v šov Sanjski moški?

Z možem sva prekinila stike, tako da jaz res ne vem, kaj je on komentiral. Niti me ne zanima. To je zdaj namreč moje življenje, zato mislim, da niti ni pomembno, kaj je on komentiral, midva sva pač šla vsak svojo pot, sva narazen. Zato mene ne zanima več, kaj on počne, jaz pa tudi upam, da njega ne zanima moje življenje. Zdaj jaz počnem točno to, kar meni prija. Dovolj sem stara, da se lahko odločam za stvari, ki jih počnem. Ali so te dobre ali slabe, to je pač moja odločitev. In nihče mi ne more ukazovati, kaj naj jaz počnem. Služim si svoj denar, zato mi prija, da lahko počnem, kar meni paše. Če komu ne prija, kar jaz počnem, pa se naj briga zase, naj ne gleda in komentira, naj se obrne stran in pometa pred svojim pragom. V Sloveniji in drugod je to težko, namreč, vsak ima o vsakem nekaj za povedati, najhujši pa so tisti, ki nimajo nič za početi, in samo gledajo, kaj drugi delajo. Lepše bi bilo, če bi se bolj brigali zase kot za druge. Mislim, da bi tako lepše živeli.

Mimogrede, ali drži, da imaš francosko-sirske korenine?

Jaz sem slovensko-francosko-sirski miks, tako je. In sem na to ponosna, zato sem malo drugačna in to me dela posebno. Moja mami je Slovenka. Kot manekenka je v tujini na modni reviji spoznala mojega očeta, ki je pol Francoz in pol Arabec. Imam pa tudi lepo polsestro v tujini, na katero sem zelo ponosna, bila je tudi na moji poroki in zahvaljujoč socialnim omrežjem lahko z njo lepo vzdržujem stike. Moja najboljša prijateljica je tudi pol Arabkinja, z njo sva že 20 let prijateljici. Skupaj se zelo zabavava in včasih se pošaliva na račun najine drugačnosti, ‘odpičenosti’ zaradi korenin. Zelo sem ponosna tudi na svojo mamo, ki je zelo sposobna ženska, moja vzornica, veliko je ustvarila. Zgledujem se po njej, da si z delom vse ustvarim, in si potem lahko stvari privoščim in uživam.