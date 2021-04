Mary o nezdravih zvezah: Slabe stvari se ti dogajajo, če to dopuščaš

Mary Ševo si želi urejenega moškega z močno karizmo, a tudi takšnemu ne bi dovolila ali odpustila laži, prevare in ponižanja. Meni, da se ti lahko v življenju zgodi marsikaj slabega, če to dopuščaš.

Če bo Sanjski moški izbral Mary Ševo, bo vedno kot iz škatlice. 34-letnica namreč dela kot stilska svetovalka v butiku v Kranju, od koder tudi prihaja. Mary: “Včasih sem bila lastnica dveh svojih butikov, vsekakor pa ne izključujem tega, da bi ponovno vodila svoj lastni posel.” Svoje delo obožuje. Mary: “Enostavno sem rojena za delo v modnem svetu, delo stilistke mi je pisano na kožo. Vsi, ki me poznajo, pravijo, da lahko oblečem vrečo za krompir, pa jo bom znala ponosno nositi in bom videti ‘top’ (smeh). Vsekakor sem pa tudi zelo komunikativna oseba in zato tudi prodam marsikaj (smeh).” Ker je sama vedno urejena, enako pričakuje tudi od partnerja. Mary: “Osnova urejenega moškega je v prvi vrsti osebna higiena, za piko na i pa seveda, da je modno osveščen, saj od nekdaj trdim, da si stila ne kupiš z denarjem, ampak z okusom.”

icon-expand Mary je vedno urejena FOTO: osebni arhiv

Da je moški sanjski, pa mora poleg tega imeti športno postavo in temne lase, zato ji je bil Gregor Čeglaj na prvi pogled zelo všeč. Mary: “Gregor je vizualno moj tip moškega, saj je temen, športne, lepe postave, vsekakor pa pri meni šteje energija, ki se mi zdi najbolj pomembna za karkoli več.” Všeč je bil tudi njenim prijateljicam. Mary: “Redkokaterim tak moški ni všeč, glede na to, da ima neko ‘univerzalno lepoto’, tako da nimajo slabega mnenja. Vsekakor pa so okusi različni in moški po mojem okusu je definitivno moški z močnim karizmatičnim karakterjem.”

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Bolj kot starša so bile nad njeno prijavo navdušene njene sestre in nečakinje, na katere je zelo navezana. Tudi zato, ker bo morda še sama ‘prispevala’ kakšnega nečaka ali nečakinjo. Mary: “Starša nista bila navdušena, nista pa niti nasprotovala, saj sem polnoletna oseba. Sta samo malo bolj ‘konzervativna’ kot jaz, ampak jima nikoli ne bi škodovala na tak način, da bi počela nekaj neprimernega, saj ju neizmerno spoštujem in cenim. Moje nečakinje so bile pa zelo navdušene oziroma so me tudi nagovorile, naj se pojavim v resničnostnem šovu (smeh). Seveda si želijo tudi sestrično ali bratranca, ampak to je zame velika stvar, saj otroka ne bom rodila kar nekemu mimoidočemu. Zame je družina sveta stvar.”

V šov ne prihaja brez ‘popotnice’. Mary: “Sestre so mi svetovale, naj bom, kar sem in uživam v trenutku, ne glede na mnenje drugih. Tudi sama sem enakega mnenja in se ne obremenjujem z mnenji drugih. Nihče me ne oblači, niti hrani.” Poleg Mary v bitko za Gregorjevo srce vstopa še 17 deklet. Mary se ne boji konkurence: “Konkurenca je zdrava, vsako dekle je oseba zase, tako da mi konkurenco predstavljajo osebe, ki mi lahko parirajo. To pomeni, da imajo enake poglede na življenje. Vsekakor pa smo si toliko različne, da se je nemogoče primerjati s katero koli, niti se nočem. Sem, kar sem, nikoli nočem biti nekdo drug.”

icon-expand Mary Ševo FOTO: POP TV

Enako odločna je tudi v razmerju, kjer ne bi nikoli dovolila ali odpustila laži, prevare, izdaje in ponižanja. Mary: “Pri določenih stvareh ne odstopam od svojih meril za uspešno zvezo. Na srečo pa nimam slabih izkušenj iz preteklih zvez, saj tega nikoli ne bi tolerirala. Menim, da se ti lahko zgodi marsikaj slabega, če to toleriraš sam.” Ali bo prav odločna Mary osvojila srce Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja? Že 17. aprila na POP TV.Sanjskega moškega boste lahko spremljali vsako soboto in nedeljo ob 20. uri. Delovna akcija pa se na POP TV vrača že maja!