Mlada gimnastičarka Pia se bo oktobra potegovala za srce Sanjskega moškega, v kar sta jo spodbudili mama in sestra, ki sta namesto nje oddali prijavnico. Po začetnem šoku je izziv brez zadržkov sprejela. Kako jo bodo sprejeli gledalci pred malimi ekrani, je ne skrbi, saj je zanjo mnenje njenih najbližjih edino, ki šteje.

Pia Belak je 23-letna Ljubljančanka, ki na Pedagoški fakulteti v Ljubljani študira razredni pouk in kjer jo čaka še eno leto magistrskega študija. Poleg študija se ukvarja še z gimnastiko, kot pravi, pa je šport velik del njenega življenja. Včasih je trenirala tudi atletiko, sedaj pa gre občasno v fitnes. "Prosti čas najraje preživim s prijatelji in družino," dodaja.

Nad gimnastiko je Pio navdušila starejša sestra, ko jo je gledala na tekmovanjih in se odločila, da gre po njeni poti. "Trenirala sem deset let, vsakodnevno, tudi med vikendi. V svoji športni karieri sem bila večkrat državna prvakinja, moj največji dosežek pa je bila udeležba na evropskem prvenstvu. Potem, ko sem prišla v srednjo šolo, pa mi je postalo prenaporno, malo sem se naveličala in želela več časa preživeti s prijatelji, zato sem se odločila, da končam svojo športno kariero."

Ker vseeno ni želela popolnoma zapustiti zapustiti gimnastičnih dvoran, je naredila tečaj za trenerko športne gimnastike, v čemer uživa. "Še danes zelo rada poučujem otroke. Največji izziv so najmlajši; kako jim približati ta šport na čim bolj zanimiv in zabaven način."

icon-expand Pia Belak: na Sanjskega moškega sta jo prijavili mama in sestra FOTO: POP TV

Letos se je podala na novo preizkušnjo in se udeležila šova Sanjski moški, kamor pa se ni prijavila sama. "Pobudnica za prijavo je bila moja sestra, potem pa sta skupaj z mami izpolnili prijavnico. Tega nisem vedela, samo enkrat sem dobila mail od POP TV, da so prejeli mojo prijavo v šov. Zelo me je šokiralo. Potem sem iz radovednosti obiskala avdicijo, na katero so me povabili. Za njo je sledila še ena, in potem ni bilo več poti nazaj."

Pia bo 8. oktobra, ko se bo začel šov Sanjski moški, z Blažem Kričejem Režkom zmenkovala na očeh številnih gledalcev, s čimer nima težav. "Že od začetka vem, v kaj sem se podala in kakšne so lahko posledice, zato me nikakor ne skrbi. Pomembna so mi le mnenja mojih najbližjih, za ostala mnenja pa se ne sekiram."