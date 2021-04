Pia bi poredila izklesanega sanjskega moškega

Če bo sanjski moški Gregor Čeglaj izbral Ljubljančanko Pio Gavrič , se lahko med drugim veseli vsakodnevnih kulinaričnih razvajanj. 23-letnica namreč obožuje kuhanje, poleg tega je baristka. Pia: “ Res je! Znam pripraviti odlično kavo in še toliko boljše koktejle. ” Pa ni morda zgrešila šova in bi se morala prijaviti v MasterChef Slovenija? Pia: “ Kuham vsak dan, vendar naj MasterChef še malo počaka. Kaj pa veste, mogoče se pa še gledamo, takrat Pia za štedilnikom! (smeh) ”

Napovedala je tudi, da se v šovu ne bo poljubljala. Toda zarečenega kruha se največ poje, pravijo. Pia v smehu: “ Tega se tudi držim. Ni šans, da me poljubi na prvem zmenku! Če bo sanjski moški ‘planil’ name, se mu umaknem kot Rihanna Drakeu na podelitvi nagrad VMA! ”

Pia ima za seboj zelo nezdravo zvezo oziroma kot se je izrazila sama, toksično. Pia pojasni: “Na kratko, da ne bom preveč besed izgubljala za mojega bivšega. Bile so manipulacije, laži, zaničevanje, nespoštovanje, varanje in tako naprej.” A je bila to obenem dobra šola za naprej. Od bodočega partnerja pričakuje spoštovanje, odkritost, veliko komunikacije, pa tudi čutnost. Vsekakor pa odpadejo moški, ki ne marajo psov. Pia je namreč lastnica ljubke psičke, na katero je zelo navezana. Pia: “Moja psička Aja je praktično moj otrok. Moški, ki ne marajo psov, zbogom! Se mi pa zdi, da mi ne bo treba nikoli izbirati med moškim in Ajo. Če pa že ... Aja je moja prioriteta!”