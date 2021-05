Pia povsem obupana zaradi slovesa svoje prijateljice

Ana Pusovnik je s svojo pripovedjo o nasilnem razmerju Gregorja Čeglaja spomnila na rane iz otroštva. Poslovil se bo od Janine Klemenčič, s tem pa strl srce tudi Pii Gavrič, saj sta si bili kot sestri.

Sanjski moški je med igro steklenica resnice lahko bolje spoznal dekleta. Ana je na vprašanje, kaj je najbolj bizarna stvar, ki jo je naredila za denar, iskreno povedala: “Fotografiram se za denar.” Mary je ocenila, da zaradi tega ni prava partnerka zanj. Igra se je nato sprevrgla v prepir med njo in Carmen. Mary je Mariborčanki očitala, da išče pozornost, ta pa je bila kritična: “Ona ni d od dame.”

icon-expand Mary in Carmen sta se sprli vpričo Gregorja. FOTO: POP TV

V Portorož so končno prispela nova dekleta. Anja jih je ocenila z besedama: “Nič posebnega.” Imela je občutek, da so se prišle samo malo pokazat. Lara je povedala, da je prišla po nove izkušnje, Lea zaradi samopromocije, medtem ko Tjaša res išče pravo ljubezen. Mire je prišla zaradi zabave, a dopušča možnost, da bodo med njo in Gregorjem morda preskočile iskrice. Tudi Sara, ki vodi nočni in dnevni lokal, je prišla po izkušnje.

icon-expand Ognjevita Sara je požela največ pozornosti. FOTO: POP TV

Gregor je želel preveriti ustvarjalno žilico svojih deklet. Narisati so morale akt, poziral pa jim je on sam. Pia je ob pogledu nanj ostala brez besed: "Jaz kaj tako lepega nisem videla že zelo dolgo. Tako v živo sploh ne.” Carmen: “Sočno.” S svojim aktom ga je najbolj navdušila Janina. Narisala ga je brez glave, ker ga ni dovolj dobro poznala, a se ji je takoj ponudila priložnost, da se to spremeni.

icon-expand Pia: "Jaz kaj tako lepega nisem videla že zelo dolgo." FOTO: POP TV

Na zmenku je Gregor povedal Janini, da ceni njeno iskrenost in pozitivno naravnanost. Gregor: “Ne vem pa, če je ona pripravljena iti eno stopničko višje in si ustvariti družino.” Ugotavljala sta, da sta oba otroka ločenih staršev, in Gregor ima veliko željo, da bi ostal skupaj z mamo svojega otroka, nasproten scenarij bi bil zanj nočna mora. A tudi Janina ni dobila vrtnice, ker je do nje gojil samo prijateljska čustva.

icon-expand Gregorju je bila všeč Janinina iskrenost, a je do nje gojil prijateljska čustva. FOTO: POP TV

Gregor je na pogovor na štiri oči nato povabil Mary, saj mu je prišlo na ušesa, da se obnaša drugače, ko je v njegovi družbi. Mary je povedala, da je drugačna do določenih ljudi in da ne zapravlja energije za tiste, ki so žaljivi. Mary: “Dejansko se mi zdi, da sem prezrela za to ... Meni, če nekdo ne paše, se to vidi. Ne morem skriti tega in tudi ne mislim.” Gregorju se je zdelo, da ne napredujeta in da je morda malce arogantna, njej pa se je zdelo, da je med njima energija, ki bi se lahko razvila v nekaj več.

icon-expand Gregorju se Mary zdi malce arogantna. FOTO: POP TV

Gregor se je pogovoril tudi z Ano, ker je želel izvedeti več o njenem fotografiranju. Povedala je, da bo, če bosta skupaj, to postala preteklost. Gregor pa je premišljeval: “To so take stvari, ki za vedno ostanejo v glavi.” Nato mu je zaupala še, da je bila poročena in da sta s partnerjem načrtovala otroka. Ko mu je pripovedovala o nasilni zvezi, se je spomnil na svoje otroštvo. Gregor: “Da je oče mojo mamico tepel ... Za take stvari sploh nimam besed. Vem, kako je mene bolelo, vem, kako je brata bolelo, in mamico.” Zato jo je popolnoma razumel.

icon-expand Nobena ženska ali moški ne bi smela oziroma smel doživeti tega, kar je doživela Ana. FOTO: POP TV

Tudi Carmen je dobila priložnost za pogovor in Gregorju je povedala, da je direktna oseba: “Mogoče včasih celo preveč in nekateri ljudje tega ne prenesejo.” Sama pa ne prenese laži, pri čemer je izpostavila Mary, češ da je prijazna z dekleti, za njihovimi hrbti pa govori povsem drugače. Carmen: “Jaz srčno, srčno upam, da celotna Slovenija vidi, kakšna igralka je ta ženska, kako je pokvarjena, kako bi vsaki punci, ki zdaj mislijo, da so njene prijateljice, če bi bila možnost, takoj zarila nož v hrbet.”

icon-expand Carmen je Gregorju govorila predvsem o Mary. FOTO: POP TV

Na ceremoniji je Gregor podelil le štiri vrtnice. Prva si je oddahnila Carmen, kar je ostala dekleta zelo presenetilo. Druga je bila Pia, tretja Ana, zadnja pa Mary. Janina je tako morala zapustiti šov. Janina: “Nisem pričakovala tega, iskreno. Sem mislila, da bo šla katera druga domov. Ne bom rekla, da se je narobe odločil. Čisto prav se je odločil, ker mislim, da se se nisva začutila, in spoštujem njegovo odločitev.” Njen odhod je izredno razžalostil Mary in Pio. Slednja je povedala, da sta se z Janino ujeli že na začetku in sta bili kot sestri.

icon-expand Žalostna Pia FOTO: POP TV

Ko so se dekleta vrnila iz Logarske doline, so jih namesto znanih obrazov pričakale novinke. Pia je upala, da gre za šalo, a je hitro ugotovila, da je med novinkami tudi njena sošolka. Polona in Carmen sta se razveselili druga druge. Mariborčanka je Poloni takoj povedala, da je Mary izdala njeno skrivnost. Poloni se je stemnilo pred očmi, nato pa je začela kričati na Mary. Slednja je mirno povedala, da se je njena tekmica osramotila pred celo Slovenijo, nova dekleta pa so bila zaradi izbruha povsem pretresena, Lea je celo želela iti domov.

icon-expand Prepir med Polono in Mary je pretresel predvsem nova dekleta. FOTO: POP TV

