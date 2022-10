Pia z belo vrtnico do sanjskega zmenka, Lara slabo izkoristila čas na samem

Prihod treh deklet iz prejšnje sezone šova Sanjski moški je vznemiril dekleta. Prvi izmed trojice je zmenek splaval po vodi, zato pa je toliko bolj uživala Pia, ki je ravno v pravem trenutku izkoristila svojo prednost. Posloviti se je morala temperamentna svetlolaska, ki ob odhodu ni skrivala razočaranja.

Dekleta so se zbrala pod drevesom, medtem ko so tekmovalke iz pretekle sezone – Lara, Tjaša in Pia uživale v zajtrku na travniku. Blaža je tokrat čakalo presenečenje, in sicer se je moral pri zajtrku pridružiti novim tekmovalkam. "Blaž, čakajo te tri nove tekmovalke," je naznanil voditelj Nejc Šmit. "Samo zame?" je bil presenečen Blaž. Zajtrk s tekmovalkami, ki so se lani borile za Gregorja Ko je Blaž prišel do punc, so se mu zdele znane. Prepoznal je Pio in Laro, Tjaše pa ne. Zanimalo ga je, kako da so se ponovno prijavile. Razložile so, da je popolnoma drugačen od Gregorja in da poskusiti ni greh.

Lara je bila očarana and njim – opazovala je njegovo premikanje govorico. "Mi je všeč, kljub temu da je malo lesen. Bomo videli, kako se bojo odvijale stvari naprej," je povedala. Otročje? Eva gre po rogljiček Medtem ko je med četverico potekal prijeten pogovor, je ostale tekmovalke razžiralo. Nekatere so si želele prekiniti pogovor nekdanjih tekmovalk z Blažem, drugim se takšne poteze zdijo preveč nesramne. "Zakaj smo se trudile vzpostaviti komunikacijo, če bomo zdaj vse zaj...?" je pristavila Maja, ki se ji zdi prekinjanje zmenka popolnoma otročje.

Eva se je vseeno odločila vzeti stvari v svoje roke in zmotila pogovor na samem, češ da je prišla samo po rogljiček. Bilo je nekaj posmehovanja s strani novih deklet, Pia je celo dodala, da si je naredila sramoto, ker Blaž ni za sladko in pravi, da je treba malo paziti na linijo. Še nekaj časa je Blaž klepetal z Laro, Pio in Tjašo, nato pa je pristopil voditelj Nejc in Blažu zaupal novo nalogo – odločiti se mora, katero od treh punc bi odpeljal na zmenek. Odločil se je za Laro, ker da je najbolj skrivnostna. Ko se je približeval dekletom in držal Laro za roko, je pogumno vkorakala Pia z belo vrtnico. Ta zmenek bo njen!

icon-expand Blaž je užival v Piini družbi FOTO: POP TV

Zmenek s kosmatinčkom Balujem Odšla sta v Obalno zavetišče za živali, kjer sta prevzela kužka Baluja in ga odpeljala na sprehod. "Odnos punce do živali da vedeti, kakšen odnos ima do ljudi. Pomembno je, da jih spoštuje," je komentiral Blaž. Ko je zaupala, da se rada stiska, je tudi Blaž povedal, da ni tipičen moški in se rad stiska. Na travniku ju je pričakala banjica z vodo in brisačkami, da sta Baluja lahko okopala in osvežila.

Blaža je zanimalo, kako da je izkoristila vrtnico prav tokrat. Pia je taktično prevzela glavno besedo, češ naj najprej on njej razloži, zakaj ji je sploh dal belo vrtnico, saj ji je že takrat, ko sta se spoznala, obljubil, da ji bo kasneje to razložil. "Bil mi je všeč tvoj pogled," je odvrnil. Nato mu je odgovorila tudi Pia. Vrtnice ni takoj izkoristila, ker je želela, da tudi njega malo žre, ker pa so zdaj prišle nove punce, se ji je zdelo, da je to idealen trenutek, da napravi korak naprej. Blaž je priznal, da je bil vesel, ko je videl, da prihaja z vrtnico. "S tako voljo si bila – jaz ti ga bom zdaj vzela, znaš bit tudi taka," je bil pozitivno presenečen. Blaž je ugotovil, da ima Pia vse lastnosti, ki jih on išče pri dekletu. Všeč mu je, ker deluje sproščeno in hkrati elegantno. Izročil ji je tudi rdečo vrtnico. "Name je naredila največji vtis. Je nežna, elegantna, zelo skrivnostna, začutil sem tako energijo ... rad bi izvedel več o tej punci," je pokomentiral.

icon-expand Blažu in Pii je družbo delal kuža Balu iz Obalnega zavetišča za zapuščene živali. FOTO: POP TV

Pia delila lepe trenutke Tekmovalka iz pretekle sezone, Pia, je takoj želela razčistiti, da v šov ni prišla zaradi samopromocije, ampak zaradi Blaža – pa tudi, da premeša štrene. "Malo podkurit šibico," je povedala. Dekletom se je pridružila Pia, ki je z zmenka prišla z vrtnico in plišastim kužkom, ki sta ga z Blažem poimenovala Lulu. Ob tem je Kristina zajokala, saj se je ob tem spomnila na svojega kužka, ki ji je družbo delal 10 let.

icon-expand Med Piinim pripovedovanjem je Kristina planila v jok. FOTO: POP TV

Čas na samem s petimi dekleti Nastopil je čas za pogovor na samem. Najprej je na čas na samem povabil Laro. Pia je ob tem začutila nekaj ljubosumja, predvsem, ker ji druge pravijo, da sta si z Laro podobni. Lara se je pohvalila, da je bila na naslovnici revije za moške, da se je slikala za katalog na jahti. Blaž je začel namigovati na en dogodek, za katerega ve, pa se je Lara spretno izmuznila. "Ali to pomeni, da laze že na prvem času na samem?" se je vprašal Blaž. Zmotilo ga je tudi, da Lara kadi. Njun pogovor je označil kot 'zanimiv'. Naslednja je priložnost dobila Nina. Zaupala mu je, da jo je v šov prijavila prijateljica, sprva je bila nekoliko živčna, potem pa je pogovor kar stekel. Blaž je znova načel pogovor o skupnem bivanju, nato ga je zanimalo, kaj počne, da se umiri, s kom hodi ven ... ko je povedala, da imajo večinoma vse prijateljice že otroke, ga je zanimalo tudi, kako se ob tem počuti ona. Dobila je popolnoma drugačen vtis kot ostala dekleta. Tretja je na pogovor šla Eva Luna. Vabilo jo je izjemno osrečilo. "Ti si mi dala tiramisu in not si dodala dve sestavini. Ena so bile jagode. Druga je bila timijan," je začel pogovor. Eva Luna je bila razočarana, ker je sam ugotovil – želela je, da bi jo povabil na zmenek in bi mu ona tam to povedala. Nato je pogovor napeljal na živali, ki jih imata oba rada. "Ah, lep je ... ful je lep," je bila očarana Eva Luna. "Malo sem pod stresom," je dodala. "Pričakujem v kratkem zmenek." Hana je bila na vrsti naslednja. Zaupala mu je, da je bivša plesalka, navijačica, zdaj pa da hodi na fitness. Z omembo 'cofov' in dresa je spodbudila njegovo domišljijo. Ko je omenila, da ji veliko pomeni družba, sop se mu zasvetile oči, ko je dodala, da ima nekaj 'frendov', torej moških, pa je bil šokiran. Nato sta se poslovila. Blaž je dobil vtis, da nekako ni stekel pogovor, kot si je mislil, da bo. Tudi z Arijanno je hotel spregovoriti nekaj besed. Zanimalo ga je, kaj bi ga lahko naučila. "Kvačkati. Igrati klavir," je naštevala. "Ali kitaro, pa ukulele ..." Arijanna mu je zaupala še, da imajo doma kabrioleta, da je njen 'tata največja legenda'. Opisala se je kot 'ista mama', polt pa da ima po tatiju. Ker ju je čas preganjal, sta se morala posloviti. Od nje se je poslovil z objemom, ki ga je pospremil s komentarjem, da so u všeč punce, ki znajo biti v ribiških oblačilih in elegantni oblekici. Medtem pa Maja ... Medtem ko sje Blaž dekleta drugo za drugo vabil na čas na samem, je Maja puncam povedala, da si želi zveze, v kateri bi spala s partnerjem v ločeni spalnici. Trikrat na teden bi spala narazen, štirikrat pa skupaj. Punce so ostale odprtih ust.

icon-expand Dekleta v pričakovanju rdeče vrtnice … FOTO: POP TV

Ceremonija vrtnic Pred podelitvijo vrtnic je Anja zaupala, da znova razmišlja, da bi zavrnila vrtnico, Eva pa je zaupala, da ima občutek, da je ne bo dobila. Nato so se dekleta postavila pred Blaža in začel je s podeljevanjem rdečih vrtnic. Na koncu je okleval med Anjo in Evo. Poklical je Anjo, ki je vrtnico – kljub govorjenju, da jo bo zavrnila, sprejela. Posloviti se je moralo tako dekle, ki ji šesti čut še kako dobro deluje, Eva. "Ti si meni podarila kompas, ko sva se spoznala. Res upam, da najdeš nekoga, od katerega kompas bo tudi kazal proti tebi." "Ne vem, kaj ga je zmotilo. Občutki so bedni," je komentirala, potem ko se je poslovila.

icon-expand Eva se je poslovila. FOTO: POP TV

