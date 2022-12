Po zmenku Lara ni bila prepričana, Hana je žarela

Samo še štiri dekleta so ostala v šovu Sanjski moški in Blaža čaka zmenek z vsako zmed njih. Tokrat zmenkov ne organizira on, temveč kar dekleta. Prvi sta imeli priložnost dan z njim preživeti Lara in Hana, ki sta obe zanj pripravili poseben izziv. Kje so se bolj kresale iskrice?

Blaž, ki je odraščal ob ločenih starših, si želi, da bi z bodočo punco ustvaril harmoničen odnos. Povedal je, da si želi biti s punco, s katero je kompatibilen, in bi rad naredil vse, da ostaneta skupaj, nato pa še dodal, da si želi zgraditi nekaj lepega, po čemer se bodo nekoč tudi otroci zgledovali. Kristina je v dvorcu Hani in Arijanni zaupala, da staršem ni predstavila še nobenega fanta. Sestre so bivšega spoznale zelo na hitro, tako da bo tokrat prvič pripeljala moškega v dom. Lara se je medtem urejala za zmenek z Blažem – ona je imela privilegij, da ga prva nekam odpelje. Sklenila je, da ga bo peljala na tečaj bachate (senzualnega plesa). Prvi zmenek, kjer vajeti v rokah nima Blaž Blaž je bil zadovoljen, ko je videl, da ga je Lara na povabila tečaj plesa – bachate. A bilo mu je kar malce nerodno ... Oba, tako Blaž kot Lara, sta se bachate lotila prvič. Blaž se sprva kar ni in ni mogel sprostiti, tudi Lari je bilo težko se popolnoma sprostiti in se pustiti voditi, a se je kmalu omehčala in Blaž je tudi začel uživati. Ves čas sta se smejala, plesala. Blažu je bilo všeč, da se mu je prepustila.

Lara je Blaža po tečaju plesa odpeljala domov ter predstavila mami in prijateljici Nini. Ob prihodu domov je bila Lara popolnoma vzhičena. Nato sta prijateljica in Larina mama Blažu zastavili nekaj vprašanj. Prijateljico je zanimalo, kako Blaž obvlada vse te punce in katera mu je najbolj simpatična. Blaž je bil kar malce v zadregi.

Med plesom sta se še bolj povezala.

Nina je nato Blažu še na samem zastavljala precej neposredna vprašanja o njegovih občutkih ob Lari. Blaž se je ob Nini sicer v redu počutil in prepričan je, da je to pomembno, saj lahko prijateljice močno vplivajo na zvezo. Lara se je na samem pogovarjala z mamo.

Njun čas se je iztekel, poslovila sta se z objemom – in brez poljuba. Lara se je vrnila v dvorec k preostalim puncam. Povedala je, kako se je imela, nato pa so delile vsaka svoje mnenje o Blažu. Lara ni bila najbolj navdušena. Zdi se ji, da velikokrat ni najbolj iskren in da je, glede na to, kaj sliši, z vsemi puncami vedno isto. Kristina in Arijanna sta predvidevali, da verjetno ponavlja vprašanja pri tistih, ki ga zanimajo, Lara pa je dodala, da po njeno ponavlja ravno pri tistih, ki ga ne zanimajo, saj nima skupnih tem. Blaža na zmenek povabi še Hana Hana je Blaža povabila na zmenek na vrh trgovskega središča Aleja. Zanj je pripravila poligon, a že pri prvi vaji mu ni šlo – oba sta se smejala. Nadaljevala sta na naslednjo vajo. "Počutim se kot otrok," je komentiral Blaž, ki se je kar naprej smejal – počasi pa so ga neuspešno opravljene vaje že kar malce jezile. "Ko bo konec šova, bom prišel še enkrat in bom šel čez krogce!" je bil odločen. Vseeno sta se imela lepo.

Doza smeha na poligonu ...

Po športnem izzivu je Hana za Blaža pripravila še eno preizkušnjo – predstavila ga je najboljši prijateljici Ani in najboljšemu prijatelju Ivanu. Oba sta najprej z vprašanji zasula Hano, nato je stekel pogovor še z Blažem. Ivan je ugotovil, da je Blaž v primerjavi s Haninimi bivšimi izjemno zagnan, ambiciozen. Pogovarjali so se o vsem mogočem. Ivan je nato Hani na samem zaupal, da se mu zdi Blaž izjemno zanimiv, očaralo ga je, koliko stvari zna, počne ... V drugem prostoru je Blaž prijateljici Nini zaupal, da mu je pri Hani všeč, da je pridna, 'pure' in da si želi, da taka ostane. Glede tega, kaj od nje pričakuje, pa je navedel zaupanje in zvestobo. Ob Ani Blaž ni začutil, ali je 'opravil izpit' ali ne. Tudi Hani in Blažu se je čas iztekel – njun zmenek se je končal z objemom in poljubčkom. Ko se je Hana vrnila v dvorec, je takoj podelila podrobnosti z zmenka s puncami. Zaupala je tudi, da ste se poljubila. "Mogoče je bil pa to poljubček v slovo," je pristavila Lara. Še dve dekleti morata Blaža odpeljati na lepše – Arijanna in Kristina. Katera ga bo najbolj očarala? Sanjski moški bo znova na sporedu jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj na VOYO.