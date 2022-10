Polna doza smeha ob opazovanju, kako so se dekleta dotikala Blaža

Tokrat so se komentatorji v oddaji Vrtnice in vino pošteno zabavali ob spremljanju prvega skupinskega zmenka Sanjskega moškega Blaža s petimi dekleti, ki so morala pokazati, kako izvirna so pri dotikanju. Ob drugem zmenku so obujali spomine na svoje otroštvo in razkrili marsikatero 'neumnost' iz mladosti.

"Maja se je malo zasekirala," je Eva ugotavljala že na začetku oddaje, ko so punce dobile vabilo na skupinski zmenek. Jan se je strinjal, da to res ni isto kot zmenek v dvoje. "Ni še pripravljen na tebe," sta dodali Nuša in Ajla. "Maja bo po mojem kar bič zagrabila," se je nasmehnil Luka. "Jaaa, ta zmenek je točno za Majo!" se je strinjala Nuša. Precej so se vsi trije komentatorji zabavali ob poslušanju debate med Blažem in dekleti, kako si kdo predstavlja masažo "To se vse čisto čudno sliši danes," je še dodal Luka. "A ga bodo bičale?" je takoj pomislila Nuša, ko je voditelj Nejc v oddaji povedal, da bodo ključni dotiki.

Med opazovanjem deklet, kako so se dotikale Blaža, so se tudi komentatorski pari pogovarjali o dotikih. Vsi so se strinjali, da Majino 'žgečkanje' ni bilo dovolj. Monika jih je bolj navdušila, čeprav je tudi pri njej Nuša dodala, da je to "samo božanje, ne pa gnetenje". Kristinini dotiki niso bili všeč Janu: "Ne, to ni za po hrbtenici, nooo," je komentiral. Ob Žani so se vsi komentatorji razživeli. "U, packa," je pokomentiral Luka. "Legenda je," se je strinjala Nuša.

Ko je prikazovalo Blaža in Žano v jacuzziju, so se vsi komentatorji strinjali, da ga je Žana morda prehitro napadla, pa tudi z Blaževo razlago, zakaj se ne bi z dekletom takoj vselil. Žanino potezo, da je pristopila, so toplo pozdravili, nato pa se kar raznežili med njunim spogledovanjem.

Igra z avatarji se je zdela vsem komentatorjem zanimiva. Ob poslušanju odgovorov deklet so tudi komentatorji obujali spomine na otroške dni: od spominov na risanke do neumnosti, ki so jih počeli.

Ob Blaževem prebiranju pisem sta se na pisanje pisem spomnila tudi Maruša in Luka. Ob Arijanninem pismu so tako Luka in Maruša kot tudi Jan in Eva povedali, da se res vidi, da Arijanna v vseh svojih odgovorih jasno namiguje, da je ona. Predvsem pa jih je presenetilo, da se za čas na samem z Blažem trudi Suki, ki je po zmenku v eni izmed preteklih oddaj dejala, da ni začutila nobene iskrice. Kaj bodo imeli komentatorji za povedati v naslednji oddaji, ko bo Blaž znova delil vrtnice?