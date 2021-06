Polona po slovesu pridno nazaj v tri službe, kljub prepiru navija za Lauro

Polona Kranjc se je z Lauro Beranič v enem od mariborskih lokalov zapletla v prepir, ki ga je verjetno videla vsa Slovenija. Trenutno nimata stikov, a kljub temu navija, da bi prav ona osvojila srce Sanjskega moškega. Sama še ni našla svojega sanjskega moškega, posvetila se je sebi, opravlja tri službe in ostaja na realnih tleh.

Polona Kranjc se je v nedeljski oddaji poslovila od Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja, pa tudi od Laure Beranič in Ane Pusovnik, s katerima je v izredno tekmovalnem okolju stkala močno zavezništvo. Ko se za začetek pošalimo, da bi bilo morda res bolje, če bi še ostala v šovu, da se z Lauro ne bi prepirali po lokalih, nam brez dlake na jeziku razloži celotno ozadje te zgodbe. Polona: “Ne verjamem, da bi nekaj več časa v oddaji pripomoglo k temu, da se ta dogodek ne bi zgodil. V bistvu je šlo le za izmenjavo mnenj, ampak zaradi spleta okoliščin je naneslo na prepir. Tisti vikend sem bila pri Lauri in nekako je po nekaj napornih in neprespanih nočeh prišlo do slabe volje, obe sva bili že utrujeni, ‘izmozgani’ od vsega in seveda so živci takrat krajši. Laura me je cel večer puščala samo in že prej sva se malo sporekli, ampak sva zadevo rešili, potem pa mi je šef lokala, v katerem Laura trenutno preživlja dosti časa in ga tudi promovira, povedal, da se je pretekli teden dobila z Nino Radi, kar me je zelo šokiralo, saj sva se z Lauro velikokrat pogovarjali o njenem poniževalnem govoru in žaljivkah v oddaji. Tudi ko sem sama poslušala Ninine izjave, sem bila šokirana, ker sem jo spoznala v drugačni luči. Nisem si mislila, da je prav ona tista, ki žali in ponižuje ljudi. Povod za prepir je bil to, da nisem želela, da Laura iz sebe dela norca, ker se po tako grdem obnašanju in poniževanju potem dobiva s takimi ljudmi. Laura pa, ker je temperamentna in ne prenese, da se nekdo nanjo dere, je seveda odreagirala po svoje in zgodilo se je kar se je. Zaenkrat ostajava brez stikov, ampak mislim, da bova uredili stvari, se pogovorili in šli preko tega.”

Si je pa Laura na ceremoniji vrtnic oddahnila in nadaljuje bitko za srce Sanjskega moškega. Na vprašanje, ali je bila razočarana zaradi Gregorjeve odločitve glede njenega slovesa, Polona odgovori: “Da sem se ta večer poslovila, me ni presenetilo, pričakovala sem, da grem domov, ker sem vedela, da je z ostalimi puncami že razvil nek odnos. Sem pa bila malo razočarana, ampak po drugi strani srečna, ker sem vedela, da grem domov k svoji družini, ki sem jo res zelo pogrešala. Edina stvar, ki me je presenetila, je bila ta, da sem ostala edina brez zmenka v dvoje in da Gregorja moja ‘agresija’, kot on temu pravi, (smeh) toliko moti. Moram pa povedati, da je bil ta zadnji večer najlepši od vseh in da sem dobila najlepši možen zaključek.” Z Gregorjem sta se namreč prav prijetno pogovarjala in se šalila, tudi na račun njene mame. Mimogrede nas je zanimalo, kakšno mnenje si je ona ustvarila o Gregorju. Polona: “Moja mama za Gregorja meni, da je zelo prijeten, ampak da ni primeren zame. Ni si ustvarila nekega pretiranega mnenja o njem, saj ga ne pozna, in ne ve, kakšen dejansko je. Ona pa ljudi ne obsoja in si ne ustvarja mnenj na podlagi videnega, ampak da veliko na svoj odnos s to osebo, in ker ga z Gregorjem nima, ne ‘pljuva’ po njem, prav tako pa ga ne kuje v zvezde.”

Gregor je v oddaji povedal, da ga skrbi Polonin temperament oziroma impulzivnost. Pošalil se je, da se je malo boji, ampak v vsaki šali je malo resnice. Polona: “Ja, sama zase vem, da sem zelo eksplozivna in temperamentna, marsikdo se s tem težko spopade, ampak ljudje, ki me poznajo, vedo, da ne bi nikoli nikomur škodovala. Je pa to nek moj obrambni mehanizem, ki je pri vsakem posamezniku drugačen, nekateri se smejejo, nekateri jokajo in se smilijo samim sebi, nekateri pa se ne pustimo poniževati in se postavimo zase. Zelo smešno se mi je zdelo, da so nekatere punce izjavile, da se bojijo živeti z mano, po drugi strani pa so me konstantno provocirale in zbadale. Predvidevam, da rade tvegajo. (smeh) Vem pa same zase, da imam kontrolo nad sabo in se lahko zadržim v marsikaterem trenutku, in to mislim, da sem tudi dokazala.”

Da je v šovu ostala dlje kot Mary Ševo, s katero se nikakor nista ujeli, Poloni ne pomeni prav dosti. Polona: “Ker ni šlo za to, katera bo dlje notri, ampak katera bo Gregorjeva sopotnica. Seveda pa sem bila vesela, da je šla, saj je bilo vzdušje po njenem odhodu neverjetno. Pozitivno, seveda. Vse punce smo se razumele, ni bilo prepirov in vzdušje je bilo res prijetno. Sem pa seveda mnenja, da bi morala šov zapustiti že prej, glede na to, da Gregor arogance pri ženskah ne prenaša, za Marico pa je sam povedal, da se mu na trenutke zdi, da je arogantna.”

V bitki za srce Sanjskega moškega ostaja le še peščica deklet in Polona kljub prepiru navija za Lauro. Polona: “Res je, zelo malo deklet je še ostalo in šov se približuje h koncu. Sama bi najraje videla, da zmaga Laura, ker je res gojila neka čustva do njega. On ji dejansko nekaj pomeni in se ji ne gre samo za zmago. Če pa gledam, katera bi bila zanj primerna, pa za nobeno ne morem reči, da je. Ne samo za dekleta, ki so še ostala, ampak za čisto vse udeleženke. Mislim, da nobena ne ustreza njegovi življenjski sopotnici. Se mi pa zdi, da bi na koncu lahko izbral Tjašo, ampak kljub temu mislim, da to ne bi dolgo trajalo.”

Na vprašanje, ali je sama po koncu snemanja že našla drugega sanjskega moškega, pa v smehu odgovori: “Na žalost po koncu snemanja še nisem našla svojega sanjskega moškega, predvsem sem se posvetila sami sebi in predvsem sem potrebovala nekaj časa, da se vrnem v realnost in vse ‘sprocesiram’, kajti zgodilo se je marsikaj in nekaj časa je še ostala tista evforija in navdušenje, ampak zdaj že spet normalno živim kot sem prej, še vedno opravljam tri službe, preživljam čas z družino in predvsem stojim na realnih tleh. Sem pa res zelo hvaležna za to izkušnjo in bi jo ponovila še stokrat.” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.