Polona pred štirimi leti ubežala smrti, posledice čuti še danes

Sanjski moški ne ve, da je najmlajša kandidatka v bitki za njegovo srce komaj postala polnoletna. A Polona Kranjc je zaradi dogodkov, okrog katerih se je spisala njena življenjska zgodba, veliko zrelejša od svojih vrstnic in to želi dokazati tudi Gregorju Čeglaju.

Polona Kranjc je najmlajša med dekleti, ki se borijo za srce Gregorja Čeglaja. A za Sanjskega moškega njena leta ostajajo skrivnost. Da je komaj postala polnoletna, mu bo namreč povedala, če se bo uvrstila med deseterico favoritk. Polona: “Da Gregorju ne razkrijem svojih let, sem se odločila zaradi morebitnih predsodkov glede zrelosti in odraslosti, saj menim, da leta tega ne definirajo. Človekova starost ne pove ničesar o njegovih življenskih izkušnjah in o tem, kar je doživel. Vsak posameznik za sabo skriva svojo življenjsko zgodbo, takšno ali drugačno, ki ga je pripeljala do tega, da je, kakršen je. Sama zase vem, da človeka nikoli ne bom obsojala na podlagi let, saj nikoli ne veš, kaj vse je ta človek že prestal, pa ni pomembno, koliko je star. Veliko ljudi je že pri mlajših letih doživelo dogodke, ki jih nekateri pri starejših letih še niso, zato je marsikdo že pri 15 letih zrelejši od človeka pri tridesetih, saj so nekateri na podlagi življenjskih izkušenj prisiljeni hitreje odrasti.”

icon-expand Polona Kranjc FOTO: osebni arhiv

Eden takšnih dogodkov, zaradi katerih je bila sama prisiljena odrasti hitreje, se je zgodil pred štirimi leti, posledice pa čuti še danes. Polona: “Vse življenje nas vodi skozi obdobja, ki jih moramo prebroditi in iz katerih se moramo marsikaj naučiti. Meni osebno eno težjih obdobij predstavlja okrevanje po prometni nesreči, v kateri me je zbil avto. Takrat sem imela 14 let, bil je februar, zelo deževen in mrzel dan, zvečer sem se vračala domov. Na prehodu za pešce me gospa ni videla in je zapeljala direktno vame. Utrpela sem pretres možganov, zlom leve ključnice, nateg vratnih vretenc ter izvin hrbtenice in bokov, zato je moje okrevanje trajalo kar nekaj časa, povrhu vsega pa je moj zdravnik ubral napačno alternativo zdravljenje in se je vse le poslabšalo. Dva meseca sem samo ležala v svoji postelji in čakala, da si telo opomore, a tega še zdaleč ni bilo konec. Še eno leto po tem dogodku sem hodila k specialistom, ker sem še vedno doživljala vrtoglavice in glavobole ter omedlevala, kljub enoletnim fizioterapijam pa so bolečine ostale. Še zdaj, pet let po tem, so moje fizične sposobnosti še vedno omejene, moje bolečine pa so včasih še vedno neznosne. Moja zrelost se ne nanaša le na to življenjsko izkušnjo, ampak na moje življenje kot celoto. Vesela in ponosna sem, da sem vse to prebrodila , saj sem zaradi tega danes takšna, kakršna sem, in zelo sem ponosna nase.”

icon-expand FOTO: osebni arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right

Kjer je volja, tam je pot, in tudi po zmenku, ki si ga je priborila s samozavestno odigrano vlogo drevesa in na katerem ji je Gregor povedal, da si težko predstavlja zvezo z 18-letnim dekletom, Polona ni vrgla puške v koruzo. Polona: “Najprej bi omenila, da si nikoli v življenju nisem predstavljala, da bom postavljena v tako vlogo, ampak dejstvo je, da moraš sprejeti ponujeno in to izkoristiti, kolikor se le da. Nad Gregorjevo izjavo, da si težko predstavlja zvezo z 18-letnim dekletom, pa nisem bila pretirano presenečena, saj se mi to ni zgodilo prvič. Priznam, da sem bila malo razočarana, da je eden izmed tistih s predsodki, ampak obenem sem bila vesela, ker sem mu dokazala ravno nasprotno, glede na to, da mi nikoli ne bi dodelil 18 let. To pove, da leta res nimajo nič opraviti z zrelostjo, pomembno je, kaj ima človek v glavi. Definitivno še nisem obupala. Še naprej se ga bom trudila spoznavati in mu poskušala dokazati, da se moti in da je zveza z 18-letnico še kako mogoča. Poleg tega je tudi znanstveno dokazano, da so ženske vsaj za pet let zrelejše od vrstnikov moškega spola.”

A za Gregorjevo srce se poleg nje trenutno bori še 13 deklet in med njimi je vedno več tekmovalnosti, kar se odraža tudi v kritikah. Tako je denimo Mary Ševo med Poloninim zmenkom z Gregorjem izjavila: “Nad njenim obnašanjem nisem presenečena, saj se bo v prihodnjih oddajah videlo, da me Marica enostavno ne prenese, ampak meni za to–po domače povedano–'dol visi', ker se z mnenji nepomembnih oseb ne obremenjujem in mi ne pomenijo popolnoma ničesar. Dejstvo pa je, da nikoli ne moreš biti všeč vsem, in vedno se bo našel nekdo, ki mu boš 'šel v nos'. Zakaj je pri njej prišlo do tega, iskreno povedano, ne vem, ampak se s tem ne obremenjujem. Povedala je svoje mnenje in kot pri vsakem človeku to mnenje spoštujem, ampak sama sebe zaradi slabih besed in grdih obrekovanj ne mislim spreminjati. Sem takšna, kakršna sem, če me človek sprejme, me to zelo veseli, če pa ne, pa to ni moj problem.” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri, obakrat sledijo Vrtnice in vino. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.