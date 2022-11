Popoln preobrat v Sanjskem moškem, dve sta morali domov

Sanjski moški je tokrat izjemoma na sporedu v petek in soboto ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO

Blaževa mami je dekletom prebrala pismo, ki ji ga je dal voditelj Nejc. Prejele so škatlo resnice z listki, na katerih so bila napisana vprašanja, ta pa so bila namenjena ali dekletu, ki ga vzame, kateremu drugemu dekletu ali vsem. Tina je prva izvlekla vprašanje za Barbaro, in sicer, ali je Blaž pripravljen na resno zvezo. Ni dobila odgovora, kakršnega si je želela slišati. Suki je prejela vprašanje, katere Blaževe lastnosti so ji pisane na kožo in katere ne. Brez pomislekov je odgovorila, izpostavila pa je, da Blaž konstantno omenja prijatelje in se boji, da bi morala nekoč tekmovati proti prijateljem. Barbaro je zanimalo, kakšni so poglede deklet na 'bele laži'. Prijateljica je dala primer, ki je razburil punce.

Barbara je nato na pogovor povabila še Tino. Najprej je omenila razliko v letih med Tino in njenim sinom. Tina je odvrnila, da je razlika v letih ne moti, da ocenjuje predvsem glede na to, kako je nekdo zrel in kakšen je v odnosu.

Satin in mama sta se pogovarjali o dekletih. Najboljši vtis je naredila Tina. Laro sta si želeli še dodatno izprašati. Postavili sta ji kar nekaj vprašanj, po pogovoru pa dejali, da se jima zdi Lara preveč mirna. Barbari je bilo nenavadno, da je rekla, da se je že našla v življenju, saj se še sama ni zares, pa je kar nekaj let starejša.

Kristina se je izziva lotila s strahom. Nato je poslušala navodila Blaža. Blaž je zgrešil in jo narobe vodil. Bil je jezen nase. Kristina je prišla do cilja, a zaradi Blaževe napake je zmagala Arijanna. Katera pa bo imela možnost za čas na samem?

Punci sta se podali na kolo s prevezanimi očmi. Prva se je izziva lotila Arijanna. Kristina je komentirala, da se je Arijanna izvrstno orientirala. Pia je bila razočarana, da Arijanna ni namenoma 'padla' in prepustila zmage Kristini, glede na to, da ona vrtnico že ima.

Kristino in Arijanno je čakal še en izziv, ki je vodil do časa na samem. Na vrsti je bil vodni izziv, in sicer sta morali na pot z vodnim kolesom. Blaž je povedal, da tokrat ne išče najhitrejše in niti najbolj natančne, ampak tisto, ki se mu bo prepustila, da jo vodi skozi ovire.

Blaž je na čas na samem spet povabil Arijanno. Tokrat je pogovor začel z vprašanjem, katere so njene slabe tri lastnosti. Izpostavila je tekmovalnost, da slabo sprejema, ko nima prav, ne mara pa niti rutine. Da ima občasno premalo empatije, občutek, da ne dela dovolj dobro, ko sicer dela dobro, in da slabo sprejema komplimente, so tri slabe lastnosti, ki jih je pri sebi izpostavil Blaž.

Punce v dvorcu so predvidevale, da je tokrat na čas na samem odšla Pia ali Žana. Ko so se v dvorec vrnile punce s skupinskega zmenka, pa je zavladala slaba volja. Manjkala je namreč le Arijanna – in da je dobila novo priložnost za druženje z Blažem, je Evo Luno spravilo s tira.

Arijanno je zanimalo, kaj bi bil Blaž pripravljen narediti za punco. Blaž ji je podaril srček z napisom 'Lepo mi je s teboj'. Arijanno je stisnil k sebi, Arijanna pa je pristala le na hiter poljubček in nič kaj več kot to.

Hani je padla motivacija, ugotavljala je, da Blaž vidi samo Arijanno in da preostale sploh nimajo možnosti. Enako sta izpostavili tudi Žana in obe Pii. "Vse se počutimo kot en drek," je povedala Eva Luna in izbruhnila, da ji je Arijanna razkrila, da Blaž sploh ni njen tip človeka. Ko se je Arijanna vrnila z zmenka, je v prostoru zavladala tišina.

Eva Luna je sklenila, da bo Blažu razkrila resnico o Arijanni.

Večerna zabava s koktajli

Nejc je pojasnil puncam, da sta bili Blaževa mama in prijateljica na obisku z razlogom: izbrati sta morali dve dekleti, ki se jima zdita najmanj primerni za Blaža, on pa bo moral ti dve dekleti povabiti na čas na samem ter nato eni izročiti vrtnico, eno pa poslati domov.

Blaža je mami čakala v paviljonu in drug drugega sta bila zelo vesela. Blažu je nato povedala, kakšen vtis si je ustvarila o dekletih. Vse so jo presenetile s pozitivno naravnanostjo, energijo. Omenila mu je, da je Suki sama namignila, da je bolj na prijateljski ravni, Eva Luna da ji deluje zelo občutljiva. Blaž je pristavil, da se mu zdi, da je ona že veliko težkih stvari doživela in da mu je ob tem težko, da čuti njeno bolečino. Enako sta začutili tudi obe s Satin. Tina se jima zdi karakterno primerna zanj, Lara pa da ima karizmo in cilje, a da je zanj preveč mirna. "Nočem delati krivice, vse so simpatične, a ne vem, če katero od teh štirih vidiva kot 'perfect match'," je dodala. Blaž ji je povedal za Kristino in Arijanno, da sta ga presenetili – ob teh besedah pa je Barbara zaznala žar v njegovih očeh, kar jo je pomirilo.

Eva Luna Blažu razkrije Arijannine namene

Blaž se je vrnil med punce in na čas na samem povabil Evo Luno. Takoj mu je povedala za primer, ki ga je izpostavila njegova prijateljica Satin (o tem, kaj bi naredila, če bi šel fant zvečer ven, ne da bi ji prej povedal). Dodala je, da ona tega nikakor ne bi sprejela – Blaž je bil ob tem presenečen. "Sem iskrena in mi je težko, ko nekdo laže, pa vem, da temu ni tako ..." je nadaljevala pogovor in nadaljevala o vsem, kar si misli o Arijanni.