Četudi se je druga sezona šova Sanjski moški končala in je na koncu Blaž izbral Kristino (ter se z njo tudi razšel), dogajanja še ni konec. Pred koncem leta smo pripravili še zadnjo spletno oddajo Sanjski moški: Osebno, v kateri smo Blaža soočili s petimi tekmovalkami, ki jih je spoznal med snemanjem. Kaj so mu povedale in s čim so ga soočile? Več v novi oddaji v četrtek na 24ur.com.