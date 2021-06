Prijateljstva med Pio in Sanjskim Gregorjem je konec

Pia Gavrič je še pred koncem najbolj zabavne dogodivščine v svojem življenju zavrnila vrtnico, saj ni želela zavajati Sanjskega moškega. Z Gregorjem nista več v stikih, saj jo je blokiral, za razliko od njega pa jo gledalci naravnost obožujejo. Ali se je med njimi že našel drug sanjski moški?

Ko se je Pia Gavrič prvič srečala s Sanjskim moškim Gregorjem Čeglajem, je bila videti očarana. Tudi v nadaljevanju bitke za njegovo srce je bilo tako, nato pa ga je tik pred zadnjo ceremonijo vrtnic presenetila z izjavo, da se njena čustva do njega ne poglabljajo. Na podelitvi je tako Gregor dobil še drugo košarico. Pia pravi, da za to ni krivo dejstvo, da se je z ostalimi dekleti poljubljal in bil z njimi bolj intimen: “To, da se je poljubljal z drugimi, ni igralo vloge pri tem, da sem se ‘ohladila’. Enostavno nisem čutila do njega nič več kot samo prijateljstvo. Seveda pa sem vseskozi flirtala z njim, ker sem taka po naravi (smeh).”

icon-expand Prvo srečanje FOTO: POP TV

Gregor je sicer povedal, da se morata v odnosu odpirati oba partnerja, česar pa pri Pii ni opazil, zato po njegovem mnenju nista napredovala. Toda Pia se s tem nikakor ne strinja: “Gregor se meni ni nič odpiral. Če je za njega odpiranje to, da se poljubljaš, držiš za roke, koleno, potem pa res ne vem. (smeh) Gregor mi ni povedal skoraj nobene osebne stvari, ni pokazal nobenih svojih napak, kompleksov, tako da … Tudi jaz sem mu ves čas govorila, da če hoče, da se odprem, se mora tudi on meni, vendar to ni bilo prikazano v oddajah.”

icon-expand Gregor in Pia na prvem zmenku. FOTO: POP TV

Kljub temu bi Pia lahko postala ena izmed štirih polfinalistk, a je vrtnico zavrnila. Zanimalo nas je, ali jo je v tistem trenutku vsaj malo zamikalo, da bi vseeno nadaljevala. Nenavsezadnje je povedala, da je bila to najbolj zabavna izkušnja v njenem življenju. Pia: “Ne, v tistem trenutku nisem nič razmišljala, ker sem se že prej odločila, da če dobim vrtnico, jo zavrnem. Res je bila to najbolj zabavna izkušnja v mojem življenju, vendar to ne pomeni, da lahko sprejmem vrtnico samo zaradi tega in Gregorja zavajam. Lahko bi bila ‘p***a’, pa šla do konca, vendar je Gregor konec koncov samo človek in tega ne bi mogla narediti.” Milica, komentatorka iz Vrtnic in vina, je takrat napovedala čudovito prijateljstvo med njima, a je Gregor želel drugače. Pia v smehu: “Tudi jaz sem to mislila in mu to tudi povedala po ceremoniji, ampak me je blokiral.”

icon-expand Kazalo je, da bo med Gregorjem in Pio čudovito prijateljstvo, a se je obrnilo drugače. FOTO: POP TV

Šov se nadaljuje in Gregor bo na koncu izbiral med tremi dekleti, Kajo Casar, Anjo Širovnik in Tjašo Kramarič. Pia meni, da mu je pod kožo najbolj zlezla prav Tjaša. Sama se je vrnila domov k svoji psički Aji in srečanje je bilo zelo veselo. Pia: “To je bil pa najlepši trenutek, ko sva bili z Ajči spet združeni. Crkljali sva se tri dni skupaj, hodili sva na sprehode, kupila sem ji milijon igračk in pa priboljškov.”

icon-expand Pia pravi, da je šla gledalcem sprva na živce, sedaj pa jo obožujejo. FOTO: POP TV

A sedaj bodo Pio pogrešali gledalci. Maruša iz Vrtnic in vina je jokala, ko se je poslovila, saj ji je zelo prirasla k srcu. In seveda ni bila edina: “Sprva sem šla gledalcem zelo na živce (smeh), nato pa so me vzljubili. Verjetno so videli, da sem bila res pristna in taka, kakršna sem tudi v realnem življenju. Sicer sem v šovu mislila, da ko bom prišla ven, da bom imala kakšno 'sovražno stran' (smeh), a sem se zmotila. Ljudje me obožujejo, ustavljajo za fotografiranje, za pogovor. Zelo sem vesela, da se je vse odvilo, tako kot se je.” Na vprašanje, ali se je med oboževalci našel kakšen drug sanjski moški zanjo, pa odgovori: “Oh, to pa ostaja skrivnost!”

icon-expand Pia noče razkriti, ali je v njeno življenje prišel drug sanjski moški. FOTO: POP TV

Gregor Čeglaj bo ta teden izbral dve finalistki in na koncu kraljico svojega srca. Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.

