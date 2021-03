Razkrivamo prvih pet tekmovalk, ki se bodo borile za srce Sanjskega moškega

Razkrivamo prvih pet deklet, ki se bodo v šovu Sanjski moški borile za pozornost in srce Sanjskega moškega te sezone, Gregorja Čeglaja. Predstavljamo vam Anjo, Ano, Laro, Kajo in Polono.

Ana Pusovnik, 23 let Ana prihaja iz Slovenj Gradca in se je v šov prijavila, da pridobi novo življenjsko izkušnjo. Za pravo ljubezen je pripravljena potrpeti in prenesti zelo veliko, ne prenaša pa nezvestobe in nasilja. Ana se ukvarja z manekenstvom, v prostem času pa se rada rekreira, druži s prijatelji, hodi na sprehode s svojim kužkom in kuha. Domači jo pri prijavi spodbujajo in ji želijo veliko sreče.

Anja Kojc, 25 let Anjin življenjski moto se glasi 'Bodi to, kar si, in uživaj v vsakem danem trenutku, saj ne veš, kaj te čaka jutri'. 25-letnica prihaja iz Velike Nedelje in je logistična tehnica. V srednji šoli je bila del ženske nogometne ekipe, pozneje pa ji je za šport zmanjkalo časa. Od partnerja pričakuje, da je ljubeč, z njim pa si želi preživeti čim več prostega časa. V prostem času rada bere, se sprehaja, druži s prijatelji in gobari. V šov se je prijavila, ker si želi spoznati moškega, s katerim bi preživela preostanek svojega življenja. Anja pravi, da ji v šovu izziv predstavljata predvsem življenje in druženje z ostalimi dekleti, saj se po navadi ne druži z ženskami.

Kaja Casar, 22 let Mlada Prekmurka Kaja je študentka kineziologije, ki si v prihodnosti želi svoje družine. Njen življenjski moto je, da v življenju ni napak, temveč samo življenjske izkušnje. Kaja pravi, da na moškem opazi nasmeh, všeč pa so ji moški s športno postavo. V zvezi pričakuje predvsem, da ji je partner zvest. Kot deklica je sanjala, da bo postala športnica. V športu še vedno zelo uživa. V prostem času se tako odpravi na tek ali v fitnes. Kaja še ni bila v resni zvezi, upa pa, da bo zaradi prijave v šov spoznala svojega sanjskega moškega.

Lara Mlaker, 21 let Lara prihaja iz Ponikve, v prostem času pa rada pleše, meditira, riše in se druži s prijatelji. Trenutno se uči igranja tenisa, sicer pa se v življenju rada uči novih stvari. V življenju najbolj ceni malenkosti, na katere pogosto pozabljamo, saj z njimi pokažemo svojo naklonjenost in pozornost. Šov ji predstavlja korak iz cone udobja in novo življenjsko izkušnjo. Všeč so ji predvsem ambiciozni moški, ki ne pozabijo na romantiko. In njen sanjski moški? Je tisti, ki mu gredo male stvari dobro od rok in se lahko od njega vsak dan nauči nekaj novega.

Polona Kranjc, 18 let Polona svoje življenje živi po vodilu 'Bodi to, kar si, in se ne oziraj na druge'. Želi si zveze, ki temelji na zaupanju in spoštovanju. S partnerjem se morata medsebojno spoštovati, hkrati pa si želi, da skupaj odkrivata nove stvari. Želi si tudi družine, za svoje otroke pa bo poskušala ustvariti okolje, v katerem bodo odraščali v ljubezni in z dosti radosti. Prosti čas najraje preživlja z družino in prijatelji, z veseljem pa se odpravi na izlet, tudi v tujino. V šov se je prijavila zaradi nove izkušnje, če pa se bo v njem še zaljubila, pa toliko bolje. K prijavi v šov jo je spodbudila mama, saj je mnenja, da bo to zanjo prava izkušnja.