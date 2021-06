Razočarana in žalostna Nina v strahu, da bo morala domov

Druženje se bo za nekatera dekleta končalo v neprijetnem in nesproščenem vzdušju. Gregor bo želel izvedeti, kako bi bilo videti reševanje nesoglasij med njim in temperamentno Polono, ona pa bo iskrena: “Če bi se jaz skregala s fantom, bi bilo to nekaj povsem drugega, ampak z ljudmi, ki me ne poznajo, pa seveda znorim.” Kar pa Sanjskemu moškemu ne bo ravno všeč.