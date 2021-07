Romantičen konec Vrtnic in vina, Luka je Marušo zaprosil za roko

Komentatorji iz Vrtnic in vina so pred začetkom velikega finala Sanjskega moškega prejeli vrtnice in Gregorjevo sporočilo. V njih je pisalo: "Vem, da sta natančno spremljala(-i) vsak moj korak, ne vesta pa, da sem tudi jaz spremljal vaju, in se ob gledanju zelo zabaval. Zato vama pošiljam tole pismo. Odprita ga šele na koncu oddaje. Pred tem pa uživajta še zadnji večer v moji družbi in držita pesti za ljubezen." Maruša je povedala, da bo pismo kar uokvirila.

Maruši se je Gregor zdel kot en medvedek. Ko se je Luka pritožil zaradi primerjave, je dodala: "On je medvedek, ti si pa grizli." Nuša se je raznežila, ko se je Gregor objel z mamo Vido in očimom Francijem : "O, čudoviti so. Kako sta lepa!" Komentatorji so bili veseli, ko se jim je pridružil še brat Uroš s hčerko Lano . Bojana o Gregorjevi mami: "Ta mama mi je pa tako kul. Bravo, mama!" Nato pa je napovedala: " Anja ga bo dobila. Anja je tista prava."

Maruša je še enkrat izrazila željo, da bi se z Luko poročila, pa tega ne dočaka. Napovedala je, da bo kar sama šla na občino spremenit priimek in si bo tudi sama kupila prstan, pa bo opravljeno. Komentatorje je nato zmotila Anjina ocena, da Tjaša in Gregor nista za skupaj. Luka in Maruša sta predlagala, da bi si Anja in Tjaša Sanjskega moškega delili. Ena bi ga imela dopoldan, druga popoldan. Luka: "Zvečer pa Kaja pride, ker je taka športnica."

Ko je pred Gregorja prva stopila Tjaša, so komentatorji začutili, da se bosta poslovila. Bojani se je zdelo, da je sprejel pravo odločitev. Ajla pa se ni strinjala: "Samo povem, da ne boš srečen ... Zato ker si napačno izbral." Komentatorji so se bali, da bo Sanjski moški na koncu zavrnil še Anjo, a so si oddahnili. Luka in Maruša sta nazdravila na ljubezen, Milica in Bojana na Gregorjevo in Anjino srečo. Nuša pa: "Res me zanima, če je to to."

Za konec so komentatorji odprli Gregorjeva pisma. Milica in Bojana, ki sta aktivni in imata radi adrenalin, bosta šli na vožnjo z gokarti. Ajlo in Nušo je poslal na zabavno delavnico in doživetje med kozarce in steklenice. Oba para je presenetil še v živo in Nuša je bila vsa iz sebe.