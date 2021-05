Sandra bo stresala jezo na Sanjskega moškega

Dekletom se bo zdelo zelo čudno, ko se bodo vabila na zmenke s Sanjskim moškim kar vrstila. Po Lauri ju bosta prejeli še dve dekleti. Gregor Čeglaj: “Zanima me, kako se bodo odzvale na to, ko bodo kasneje izvedele, da sem vse peljal na iste zmenke, in zanima me, kakšni so njihovi karakterji.”