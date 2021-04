Sandra prizna: Ko se kregam, sem pravi hudič

Sandri Aleksič so domači svetovali, naj bo iskrena, a naj se ne prereka, saj takrat ne pozna meje. V življenju je doživela že marsikaj, slabe izkušnje pa je vzela kot dobro lekcijo za naprej.

Sandra Aleksič prihaja iz družine gurmanov in gastronomov. Njen oče ima namreč gostilno, a tam ni pridobila vsega kuharskega znanja. Sandra: "Pravzaprav me ni naučil kuhati moj oče, ampak sem obiskovala Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru. Seveda pa sta me marsikaj naučila tudi moja starša. Še dandanes ju povprašam za kakšen recept in nasvet, kako in kaj skuhati." Dokončala je študij etnologije in antropologije, a zelo rada dela prav v kuhinji. Sandra: "Tudi v naši restavraciji Gala žar pomagam in to posebej v kuhinji. Kot etnologinja in antropologinja pa zelo rada spoznavam druge kulture in ob tem seveda spoznavam njihove tradicionalne jedi, ki jih zelo rada poizkušam in nekatere od njih se tudi naučim pripravljati."

Poleg kuhanja obožuje potapljanje in vožnjo z motorjem. Tako pod vodo kot na cesti je doživela že marsikaj smešnega, pa tudi pretresljivega. Sandra: "Ko sem se potapljala v Egiptu, je nasproti priplaval morski pes. In seveda je bila moja prva misel: Kaj mi je treba tega stresa, da se potapljam z morskim psom? Hvala bogu je odplaval mimo nas, kot da nas ni. Lepo doživetje mi je bilo pa potapljanje z jato delfinov, ki so bili le pol metra od mene."

icon-expand Sandra obožuje potapljanje, ne pa tudi srečanj z morskimi psi. FOTO: osebni arhiv

Sandra po nova doživetja, tokrat romantična, prihaja v šov Sanjski moški, kjer se bo borila za srce Gregorja Čeglaja. Njeni domači so bili zelo veseli, ker se je prijavila, pa tudi polni nasvetov. Sandra: "Ker je moja družina zelo direktna in iskrena, so mi svetovali, naj bom iskrena in naj bom takšna, kakršna sem v resnici. Svetovali so mi med drugim tudi to, naj se ne kregam, saj znam biti pravi hudič, in nimam meje, ko se začnem kregati."

icon-expand Ko se začne kregati, je kot pravi hudič. FOTO: osebni arhiv

Tudi k prijavi jo je nagovorila članica njene družine. Sandra: "V to me je nagovorila moja sestra dvojčica Jelena, ampak sprva nisem bila za akcijo, potem pa me je le prepričala in je bila ob tem zelo vzhičena in vesela. Z mojo Jeleno sva zelo navezani druga na drugo, dejansko je ona moja duša dvojčica, razume me kot nihče drug na tem svetu." Sandra ima še starejšo polsestro Adriano, s katero se tudi zelo lepo razumeta in se podpirata. Sandra: "To pa še ni vse, pred kratkim se je moja družina povečala še za enega člana, polbratca Lukca."

icon-expand Sandra in njena sestra dvojčica Jelena FOTO: osebni arhiv

In morda tudi to še ni vse. Morda bo prav ona domov pripeljala Sanjskega moškega. V predstavitvi je povedala, da so ji všeč višji moški, temnolasi in z urejeno brado. Sandra: "Gregor je zelo simpatičen fant. Je čeden na pogled, je pa spoznati osebo v živo ali o njej prebirati v medijih nekaj popolnoma drugega. Vsekakor bi se našle stvari, ki mi bodo všeč, in tiste, ki mi ne bodo všeč. Vse je stvar okusa." Seveda si je ogledala tudi konkurenco: "Dekleta so zares čudovita, seveda ne vsa, ampak nekatera so zelo ‘kvalitetna’."

icon-expand Skoraj vse ostale kandidatke se ji zdijo čudovite. FOTO: osebni arhiv

Sandra je v svoji predstavitvi že jasno povedala, da v zvezi ne bo trpela varanja, drog, alkohola in nasilja. Ali je kaj od tega izkusila sama, ne razkrije. Sandra: "Ni vse za vsaka ušesa. Zgodilo se je marsikaj, na žalost, vendar sem se iz vsega naučila veliko o sebi in drugih, torej je vse skupaj bila zelo dobra lekcija za moje življenje. Zdaj vem, kdo sem, kaj sem in kaj hočem." Sandro bomo v romantičnem šovu Sanjski moški spremljali na POP TVod17. aprila naprej in že dan prej naVOYO.