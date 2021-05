Sanja pravi, da Sanjski moški ni bil njen tip

Na vprašanje, ali je tako pri vsakem potencialnem fantu ali Gregorja enostavno ni začutila, odgovori: “ Kar se tiče Gregorja, je čisto v redu moški, čeprav ni tip moškega, ki bi mene zanimal. In kot sem povedala že na začetku, si ne predstavljam, da bi razmerje razvila iz nekih zmenkov, ker nanje ne hodim, ampak prej iz prijateljstva ali druženja, ker mi več pomeni, kakšna je oseba v notranjosti in ne po zunanjosti. ”

Sanja pravi, da ni bila niti malo presenečena, ker ni dobila vrtnice: “V bistvu sem si želela iti domov, ker ta šov, kot so videli vsi, ni bil zame.” Na vprašanje, ali jo je Gregor presenetil s svojo izbiro deklet, ki jim je namenil vrtnice, odgovori kratko in jedrnato: “Šov je šov.” Po njenem mnenju nobeno izmed deklet ni primerno za Gregorja Čeglaja, kar se tiče njihovih kritik na svoj račun, pa dodaja: “Glede Nine Radi in vseh ostalih punc pa lahko rečem, da sama nisem nobene kritizirala, kaj šele obsojala. One pa kar naj, če želijo.”